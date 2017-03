Ghẹo gái, bị đâm chết

Ngày 20/11, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Thành, 29 tuổi và Lê Văn Đức, 22 tuổi, cùng trú tại thôn Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, về hành vi giết người.



Trước đó, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo: Tại quán cà phê Lê Công ở xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả là anh Nguyễn Quang Minh, 28 tuổi, trú tại Gia Lâm đã bị chết.



Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã cử một tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xuống ngay hiện trường phối hợp với Công an huyện Thuận Thành điều tra sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Thuận Thành đã dựng lên được nhóm đối tượng gây án. Đó là Lê Văn Đức và Dương Văn Thành, cùng trú tại Gia Lâm.



Được biết, buổi chiều hôm đó, Thành và cô bạn gái của anh ta đang đi chơi thì gặp nhóm bạn của Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Đức Nguyện, Nguyễn Hoài An, đều trú tại Gia Lâm. Thấy bạn gái Thành xinh xắn, Minh buông lời trêu ghẹo khiến Thành thấy "nóng mắt". Thành đã hẹn bọn Minh buổi tối quay lại quán cà phê Lê Công để nói chuyện.



Tối hôm đó Thành đã rủ Lê Văn Đức đi cùng và cầm theo con dao gấp nhỏ. Trong lúc lộn xộn, Thành, Đức đã đánh và đâm Minh gây tử vong. Sau đó 2 ngày, Lê Văn Đức đã bị bắt.



Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy bắt Thành để xử lý trước pháp luật





Theo H.G. (CAND)