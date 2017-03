Ghi hình sex tống tiền bạn tình

Nhiều vụ cưỡng dâm, cưỡng đoạt bằng ảnh “nóng” • Ngày 8-5, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) bắt tạm giam Phan Văn Tài (22 tuổi, trú huyện Nam Đàn) về tội cưỡng dâm. Trước đó, chị H. (22 tuổi) tố cáo đến công an là đã bị Tài khống chế buộc chị cho quan hệ. Theo chị H., vào năm 2012, khi đang là sinh viên, chị và Tài yêu nhau. Anh ta ghi hình cảnh “giường chiếu” của hai người. Đầu năm 2016, chị ra trường và hai người chia tay. Sau đó, Tài dùng những hình ảnh riêng tư của hai người buộc chị quan hệ nếu không sẽ tung lên mạng Internet. Dù đã được chị chiều nhưng Tài không xóa ảnh “nóng”, tiếp tục khống chế. Khi Tài và chị H. vào nhà nghỉ thì bị công an ập vào bắt giữ. • Chiều 4-5, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu ( Đà Nẵng) mời KQN về trụ sở làm việc vì có hành vi cưỡng đoạt tiền của chị ĐN (đang là sinh viên ở Đà Nẵng). Trước đó, hai người yêu nhau và chị đồng ý cho bạn trai lưu giữ một số ảnh “nóng” để làm... kỷ niệm. Khi chia tay, bạn trai cũ quay lại dùng những hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Khi chị chưa kịp đưa tiền, người này đã “cảnh báo” bằng cách chia sẻ một số hình ảnh nóng… Công an quận Hải Châu đang điều tra vụ này. Đ.LAM - AS