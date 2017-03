Giả bác sĩ, công an vào bệnh viện lừa đảo

Lưu manh giả danh… bác sĩ

Hơn 30 năm làm công tác bảo vệ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Đội trưởng Đội bảo vệ Trần Cư chứng kiến không ít chiêu, trò lừa gạt bệnh nhân của kẻ gian. Vừa qua, đội bảo vệ đã bắt được đối tượng tên là Phạm Cao Cường, sinh năm 1983, ngụ tại Thái Bình. Cường tới khoa Cấp cứu và lầu 8 B1 của Bệnh viện Chợ Rẫy, mặc áo blu lừa lấy số tiền 1,5 triệu đồng của chị Cao Thị Mai.

Đội trưởng Đội bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy kể về đối tượng giả danh bác sĩ

Theo lời kể của người bị hại, chị thấy một thanh niên mặc áo bác sĩ có logo của Bệnh viện Chợ Rẫy, đeo kính, ngồi ngoài hành lang lầu 8 B1. Tưởng là bác sĩ của khoa nên chị đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người nhà.

Đương sự tự xưng là Thạc sĩ - bác sĩ Trần Minh, gợi ý nếu bệnh nhân muốn được mổ nhanh phải đưa phong bì. Hắn hứa sẽ lo lót, chỉ trong 3 ngày bệnh nhân sẽ xuất viện.

Tưởng thật, chị Mai ghi tên bệnh nhân lên tờ giấy trắng, gói vào đó số tiền 1,5 triệu đồng, đưa cho tên bác sĩ giả mạo. Khi tên Cường cầm tiền đi khuất, chị Mai được một thanh niên đang nuôi bệnh cảnh báo đã bị lừa. Chị Mai đuổi theo đến khu vực cổng bệnh viện phía đường Thuận Kiều thì phát hiện đối tượng. Chị báo bảo vệ và họ đã bắt được tên Cường.

Sau khi bị bắt, Cường còn khai với bảo vệ, một ngày trước, hắn cũng giả làm bác sĩ và lừa được 500 nghìn đồng từ một thân nhân người bệnh tại khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Thời gian gần đây, theo phản ánh của thân, bệnh nhân, đội bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận một đối tượng khác cũng giả danh bác sĩ để lừa đảo, nhưng cách thức lừa tiền thì tinh vi hơn tên Cường rất nhiều. Đối tượng mặc áo blu, ngồi sẵn trước cửa phòng siêu âm. Hắn nghe loa gọi tên bệnh nhân chuẩn bị vào siêu âm, giả bộ ra tìm người có tên nói trên để kiểm tra lại hồ sơ. Sau khi bệnh nhân đưa giấy siêu âm, biên lai đóng tiền, kẻ gian đã đi lên phòng thu tiền đòi lại tiền siêu âm.

“Đối tượng trình bày vì hoàn cảnh gì đó bệnh nhân phải xuất viện, không siêu âm nữa. Biết bệnh viện có quy định hồi tiền phải có chứng minh thư, đối tượng đã chuẩn bị sẵn chứng minh thư giả để đối phó. Chúng tôi phục cả tuần nay nhưng đối tượng rất khôn ngoan, luôn trốn thoát được” - anh Trần Cư cho biết.

“Diện” cảnh phục công an để lừa tiền

Không chỉ giả danh bác sĩ, kẻ gian còn dám đóng giả cả công an để lừa tiền. Đó là tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1978, ngụ tại Đồng Nai. Hùng mặc cảnh phục của công an, vào Bệnh viện Chợ Rẫy hành nghề. Với diện mạo như trên, Hùng tiếp cận thân nhân người bệnh. Hùng rêu rao mình quen với bác sĩ, nếu muốn mổ nhanh đưa tiền hắn sẽ lo lót giúp. Bằng thủ đoạn này Hùng đã lừa và chiếm đoạt tiền của khá nhiều người. Sau khi bị bắt, Hùng khai cảnh phục công an đang mặc xin được từ bạn.

Theo anh Trần Cư, hiện lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Chợ Rẫy có 58 người. Để giữ gìn trật tự an ninh, nhân viên bảo vệ được chia ra túc trực tại từng khu vực.

Ngoài ra, ở những nơi công cộng như quầy thu tiền, bãi giữ xe của bệnh viện, đội bảo vệ còn có sự trợ giúp của camera. Không chỉ thế, để đối phó với hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm, đội bảo vệ cắt cử ra 6 nhân viên mặc thường phục, hoạt động y như công an mật, phục tại các điểm nóng, đảm bảo sự an toàn cho thân nhân và bệnh nhân.

Theo Vietnamnet