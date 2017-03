Giả biển số xe quân sự để chở hàng

Tài xế và xe 7 chỗ bị bắt giữ. Ảnh: Bích Thanh.

Đội kiểm tra đã dừng chiếc xe Innova mang biển số đỏ khi nó đang chạy theo hướng Long Xuyên - Châu Đốc, đoạn thuộc phường Bình Khánh (thành phố Long Xuyên, An Giang).

Qua kiểm tra, toàn bộ các loại giấy tờ có liên quan đến xe đều là giả mạo. Tài xế Hoàng Xuân Thắng (48 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) không phải là quân nhân nhưng lại mang quân phục với cấp hàm đại úy khi điều khiển xe này.

Trước đó, ngày 13/9, cũng trên quốc lộ 91, đoạn thuộc thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, An Giang), Đội Kiểm tra xe quân sự đã bắt giữ xe tải Mitsubishi mang biển số quân sự giả do tài xế Bùi Quang Vĩnh (28 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên) điều khiển.

Các xe giả biển số đỏ bị bắt giữ. Ảnh: Bích Thanh.

Theo thiếu tá Trần Quốc Hiệu, từ tháng 7 đến nay, Đội Kiểm tra xe quân sự đã bắt giữ 3 xe tải (loại 15 tấn) sử dụng biển số quân sự giả mạo. Tuy nhiên, các loại giấy tờ giả được làm rất tinh vi, người không chuyên môn rất khó phát hiện.

Theo khai nhận của các tài xế, toàn bộ xe tải “đội lốt” xe quân sự này có trên 10 chiếc và đã hoạt động từ hơn một năm nay. Tuyến đường đi của các xe này chủ yếu từ các tỉnh miền Tây về TP HCM, ra các tỉnh phía Bắc. Nhờ gắn biển số đỏ, rất nhiều chuyến hàng hóa đã qua mắt các trạm kiểm soát một cách an toàn.

Theo Bích Thanh (VNE)