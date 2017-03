Giả cán bộ hải quan lừa chạy việc

Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện thời gian gần đây xuất hiện đối tượng chuyên lừa đảo là Nguyễn Thanh Lâm (SN 1989, ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).



Nguyễn Thanh Lâm

Chỉ là nhân viên hợp đồng kỹ thuật điện tại Điện lực Thuận An, nhưng ngoài giờ làm việc, Lâm thường la cà ở thị xã Dĩ An giới thiệu là cán bộ nhà nước, có mối quan hệ rộng, có thể xin việc cho nhiều người, Lâm tìm cách làm quen với anh Hoàng Văn Cung (SN 1960, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An), vì anh Cung đang có hai người con đã tốt nghiệp đại học nhưng đang thất nghiệp. Lâm giới thiệu là cán bộ hải quan, làm việc trong Cảng Visip - Thuận An, có người thân đang công tác tại Sở Giáo dục và Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, có khả năng chạy việc trong địa bàn tỉnh. Ngày 21-5-2013, Lâm đến nhà gợi ý lo cho con gái anh Cung là Hoàng Thị Lê vào làm thẩm định viên trong Ngân hàng Argibank với giá 12.000USD, lo cho con anh trai anh Cung là Hoàng Văn Luân vào làm hải quan Cảng Visip chung với Lâm, giá 15.000USD. Thấy Lâm sành sỏi, anh Cung đã nhiều lần giao cho Lâm tổng cộng 450 triệu đồng, Lâm viết giấy biên nhận rồi hẹn ngày 12 và 17-6-2013 Luân và Lê lần lượt sẽ đi phỏng vấn. Thế nhưng anh Cung chờ mãi chẳng thấy Lâm đưa các con đi phỏng vấn. Đầu tháng 7-2013, Lâm đến nhà đưa hai giấy quyết định nhận công tác do Sở Nội vụ và Cục hải quan Bình Dương cấp, nhưng thực chất đây là giấy giả do Lâm tự “chế”.

Giữa tháng 8-2013, Công an thị xã Dĩ An bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Lâm. Ban đầu Lâm khai từ tháng 3-2013 đến nay đã thực hiện mười vụ lừa đảo. Đầu tháng 3-2013, anh Hồ Huy Cường nhờ Lâm lo cho người quen là chị P.T.L chuyển công tác từ tỉnh Đồng Nai về làm giáo viên trường Võ Trường Toản, thị xã Dĩ An với giá 30 triệu đồng. Anh Cường đã đưa trước cho Lâm 15 triệu đồng, khoảng 20 ngày sau Lâm đưa cho anh giấy hẹn đầu tháng 9-2013 chị L. sẽ nhận quyết định đi làm và lấy thêm 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Lâm đã thực hiện mười vụ lừa đảo, chiếm đoạt 806 triệu đồng. Có thể còn nhiều nạn nhân khác đã sập “bẫy lừa” của Nguyễn Thanh Lâm. Những ai từng là nạn nhân của đối tượng này hãy đến trình báo tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Công an thị xã Dĩ An.

Theo MINH THẮNG (CATP)