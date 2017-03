Giả cảnh sát để lừa lấy iPhone đắt tiền

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Chu Ngọc Hải (có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Ngô Tấn Hoàng Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết Hải và Hoàng Anh đã 18 lần giả danh sĩ quan an ninh và cảnh sát đặt mua hàng để chiếm đoạt khoảng 30 ĐTDĐ iPhone 6 và ba máy tính bảng tại các địa bàn như quận 3, 5, 10, 11, Gò Vấp và Bình Thạnh. “Chúng tôi tình nghi số vụ của Hải và Hoàng Anh không chỉ dừng lại ở con số 18 mà còn rất nhiều. Ngoài ra từ bộ quân phục thượng úy an ninh và thượng úy cảnh sát, khả năng chúng còn gây ra những vụ lừa đảo bằng chiêu thức khác” - Thiếu tá Đoàn nhận định.

Theo điều tra ban đầu, hai nghi can rảo xe đi khắp các quận, huyện nhận diện các cửa hàng buôn bán ĐTDĐ và ghi lại số điện thoại bàn của cửa hàng ghi trên bảng hiệu. Đồng thời cả hai lân la đến trụ sở UBND hay trụ sở công an phường khảo sát địa hình, lối thoát nhằm chuẩn bị gây án.





Hải và Hoàng Anh bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: HOÀNG TUYẾT

Sau đó chúng gọi điện thoại đến cửa hàng ĐTDĐ để đặt mua ĐTDĐ iPhone 6 “biếu sếp” rồi yêu cầu cửa hàng cho nhân viên mang đến tận trụ sở để giao hàng. Khi nhân viên đến nơi, Hải xuất hiện trong cảnh phục an ninh hoặc cảnh sát để nhận hàng.

Do nhân viên cả tin nghĩ đây là cán bộ đang làm việc tại trụ sở nên không nghi ngờ. Hải nhận hàng xong, lén ra ngoài bằng cửa khác và có Hoàng Anh đậu xe bên ngoài nổ máy chờ sẵn để tẩu thoát.

Mới đây, ngày 5-10, Hải và Hoàng Anh nhắm đến cửa hàng MT ở quận Bình Thạnh để lừa đảo. Hải gọi điện thoại xưng tên Phong, yêu cầu nhân viên cửa hàng MT mang đến giao hai ĐTDĐ iPhone 6 Plus tại trụ sở UBND phường 15, quận Bình Thạnh. Phía cửa hàng nghi vấn nên đã báo cơ quan công an.

Theo chỉ đạo của Thượng tá Dương Ngọc Danh - Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, tổ trinh sát do Đại úy Nguyễn Viết Phương, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, đã tổ chức mật phục tại khu vực xung quanh trụ sở UBND phường 15.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, Hải vừa lừa lấy hai ĐTDĐ iPhone 6 Plus từ nhân viên cửa hàng MT và đang định ra xe Hoàng Anh chờ sẵn để tẩu thoát thì bị trinh sát bắt gọn. Lúc này Hải đang mặc cảnh phục an ninh với cấp hàm thượng úy và trong người có tàng trữ một bình xịt hơi cay.

Hải và Hoàng Anh khai báo vài vụ mà chúng thực hiện gần đây. Sáng 6-10, Công an quận Bình Thạnh tiến hành khám xét chỗ trọ của Hải và Hoàng Anh ở đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) thu giữ thêm một bộ đồ cảnh sát với quân hàm thượng úy, hai khẩu súng bắn đạn bi, một roi điện...

Bước đầu cơ quan công an làm rõ bộ đồ thượng úy an ninh và thượng úy cảnh sát, cùng nhiều vật dụng CAND do Hải mua ở chợ Dân Sinh, quận 1 với giá vài trăm ngàn đồng, còn hai khẩu súng bắn đạn bi thì đặt mua qua mạng. Từ cuối năm 2014, Hải đã bắt đầu gây án một mình, giả là thượng úy cảnh sát để lừa mua iPhone 6 và 6 Plus. Kể từ tháng 7-2015, Hải mua thêm một bộ đồ thượng úy an ninh với giá 700.000 đồng rồi rủ thêm bạn thân là Hoàng Anh tham gia.

Trong các phi vụ, Hải đóng vai là thượng úy an ninh hay cảnh sát để trực tiếp gây án, còn Hoàng Anh chỉ chờ Hải tẩu thoát sau khi “ăn hàng”. Công an xác định trong 18 vụ chúng khai báo, Hoàng Anh tham gia bốn vụ.

ĐTDĐ hiệu iPhone 6 và 6 Plus chiếm đoạt được hai đối tượng bán cho một cửa hàng ở đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận. Công an đã khám xét tiệm này và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến các vụ lừa đảo mà Hải và Anh thực hiện.

Công an quận Bình Thạnh hiện đang mở rộng điều tra. Công an kêu gọi qua nhân dạng hai đối tượng, những ai là nạn nhân của Hải và Hoàng Anh đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng.