Giả cảnh sát hình sự đi ‘làm luật’ các nhà nghỉ

(PL)- Đại tá Lê Xuân Điệp, Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An), chiều 26-9 cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Bá Hùng và Nguyễn Văn Tú (đều ở Nghệ An) vì có hành vi giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.

Đêm 25-6, Hùng và Tú mặc sắc phục cảnh sát mang theo còng số 8 tới nhà nghỉ Tuyết Mai (xã Công Thành, huyện Yên Thành). Tại đây, họ xưng là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đến kiểm tra đột xuất. Sau khi “kiểm tra”, thấy có ba khách thuê trọ chưa đăng ký tạm trú nên hai người này nói “phạt nhà nghỉ 5 triệu đồng và mỗi khách 4 triệu đồng”. Khi Hùng cùng Tú đang nhận “tiền phạt” thì bị lực lượng Công an huyện Yên Thành bắt quả tang. Bước đầu Hùng và Tú khai đều làm nông và hay tụ tập uống rượu, ăn chơi. Để có tiền, họ bàn nhau mua quần áo, thắt lưng, giày cảnh sát, còng số 8 và còi. Sau đó đóng giả cảnh sát hình sự đi đến các khách sạn, nhà nghỉ kiểm tra hành chính đột xuất và xem có chứa chấp mại dâm hay không để phạt tại trận hoặc nhận tiền lót tay xin bỏ qua của chủ khách sạn, nhà nghỉ. Với chiêu trên, hai người đã thực hiện trót lọt 10 vụ, chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng. Đ.LAM