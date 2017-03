Giả cảnh sát hình sự lừa tình, cuỗm tiền

Ngày 26/11, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Chính (50 tuổi), ở khối 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, cho Công an huyện Bình Sơn để tiếp tục điều tra về hành vi phạm tội y đã gây ra. Chính là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, sau khi mãn hạn tù, y bỏ vợ sống lang bạt và lừa đảo nhiều phụ nữ chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của chị H.T.D. (37 tuổi) ở TP Quảng Ngãi, chị quen biết Chính trong một lần đi chơi với bạn, Chính tự xưng là Cảnh sát hình sự Công an Dung Quất. Vì tin tưởng những lời đường mật của Chính nên chị mến hắn rồi trở thành tình nhân. Nhưng không ngờ Chính giở trò mượn tiền, mượn xe máy rồi trốn luôn.

Chị N.T.T. (31 tuổi), ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, cho hay, chị cũng bị Chính lừa lấy xe máy "xịn" bán và mua xe máy cũ không có giấy tờ trả. Khi bị phản đối, Chính đã đánh chị bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu...

Được biết, Nguyễn Trung Chính còn lừa đảo rất nhiều người, do đó Công an huyện Bình Sơn thông báo những ai là nạn nhân của hắn cần liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Tư Nghĩa để phối hợp giải quyết.



Theo Thành Sự (CAND)