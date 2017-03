Giả cắt cỏ để trộm, bị “hiệp sĩ” bắt quả tang

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13-8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhận được tin người dân báo vào buổi sáng khi đi làm, chủ nhà số 148 Nguyễn Văn Tiết (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) khóa cửa nhưng sau đó người dân thấy một thanh niên đến để chở đồ đi đâu không rõ.

Trần Thanh Tuấn (ngồi xe) ngụy trang đám cỏ để trộm, nhưng vẫn bị nhóm “hiệp sĩ” phát giác

Ngay lập tức “hiệp sĩ” Thanh Hải cùng đồng đội Nguyễn Minh Thành đến nhà trên, ngồi canh khoảng 5 phút thì thấy một thanh niên đang bê bàn máy may ra nhét vào một bao cỏ, định chở đi, ngay lập tức các “hiệp sĩ” yêu cầu người này về trụ sở công an.



Lúc đầu, đối tượng luôn miệng nói đang đi cắt cỏ cho bò ăn, tuy nhiên khi “hiệp sĩ” bắt bỏ lớp cỏ bên trên ra thì tên này hết chối.



Tại Công an phường Phú Cường, kẻ trộm khai tên Trần Thanh Tuấn (SN 1980, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú phường Hiệp Thành).



Theo Y. Thanh (NLĐO)