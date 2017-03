Giả cô giáo, vào trường học trộm bông tai

Trong hai ngày 20 và 27-8-2013 trong vai phụ huynh học sinh để qua mặt bảo vệ, Trang đến hai trường tiểu học Trần Quốc Tuấn và Lê Quý Đôn (xã Xà Bang), vào một số lớp 1 yêu cầu các em học sinh cởi bông tai và nhẫn ra để mang đi cất đến cuối buổi học sẽ mang trả lại. Ngỡ là cô giáo trong trường, nên đã có tất cả 22 em tự tháo bông tai và nhẫn tại giá khoảng 14 triệu đồng, đưa hết cho Trang.

Đối tượng Trang tại cơ quan công an





Sau khi chiếm đọat, Trang mang toàn bộ tài sản bán cho một tiệm vàng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3 triệu đồng. Do bảo vệ trường tiểu học Trần Quốc Tuấn kịp thời ghi lại được biển số xe của Trang nên Công an đã lần ra và mời “cô giáo giả” này đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận hành vi của mình.



Cùng ngày, Công an huyện Châu Đức cũng ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Hòa (62 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đọat tài sản.







"Sư giả" Nguyễn Trọng Hòa

Theo đó, cuối năm 2012 Hòa từ Nghệ An vào tỉnh Đồng Nai làm phụ hồ kiếm tiền sinh sống. Do đời sống khó khăn nên nhiều lần Hòa vào một ngôi chùa ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để xin ăn. Lâu ngày Hòa quen biết với trụ trì và xin được một số giấy tờ bản sao về các hoạt động quyên góp của chùa. Từ đó, y dùng số giấy tờ này và xin một bộ áo quần màu nâu, đồng thời làm giả giấy chứng nhận phật tử, giấy giới thiệu của chùa với mục đích đi lừa người khác lấy tiền.



Đến tháng 4-2013, qua giới thiệu, Hòa biết bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang bị bệnh và có mong muốn làm việc thiện để mong bệnh tình thuyên giảm. Sau hai lần “vận động” Hòa đã nhận của bà Hoa tổng cộng 12.400.000 đồng.



Do nghi ngờ Hòa giả danh thầy tu nên đến ngày 1-10, bà Hoa hẹn Hòa đến lấy tiền đồng thời mật báo cho Công an bắt giữ.

Theo Gia Khánh (NLĐO)