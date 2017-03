Giả công an, đánh trọng thương người để cướp

Chiều 24/9, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Hà Văn Bình (23 tuổi) và Nguyễn Đình Hà (24 tuổi ở xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân) về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, Bình và Hà có ý đồ đi cướp tài sản của người khác nên rủ thêm Đào Viết Sim, Đào Viết Sơn (là anh em ruột) cùng tham gia. Trước khi gây án, chúng về nhà lấy trộm dùi cui, áo sắc phục công an xã của ông Đào Viết Hồng (bố của Sim và Sơn). Hai đối tượng Bình, Hà và tang vật (ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp). Khi lấy trộm được áo và dùi cui, Sim mặc áo đóng giả công an xã. Còn Hà, Bình và Sơn đóng giả dân quân tự vệ đi ra tuyến đường giáp với xã Xuân Quang (Thọ Xuân) để hành động. Thấy anh Lê Thiêm Đạt đang trông coi chiếc xe bị hỏng, bọn chúng đã xưng danh là công an xã, dân quân tự vệ để kiểm tra giấy tờ tùy thân của anh Đạt và yêu cầu anh này đưa tiền. Đạt không đưa tiền, chúng đã dùng dây lưng, dùi cui đánh trọng thương để cướp 300.000 đồng. Từ tin báo của bị hại, công an đã bắt Hà và Bình. Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ hành vi phạm tội của Sim và Sơn.

Theo Dân Việt