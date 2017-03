Giả công an để trộm cắp

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện Hồ Thanh Liêm, sinh năm 1990, mặc sắc phục công an (quân hàm thiếu tá) đang đấm bóp tại quán. Khi đoàn kiểm tra xác minh giấy tờ tùy thân, Liêm không xuất trình được và hối lộ 11.800.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Liêm khai bộ sắc phục đang mặc do trộm được của người anh công tác trong ngành công an. Số tiền 41.000.000 đồng đang có trong ví do Liêm cùng đồng bọn vừa cướp được tại một công ty trên đường Nguyễn Văn Dung. Hiện Công an quận Gò Vấp đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo T.VŨ – Đ.CƯỜNG (SGGP)