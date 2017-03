Giả Công an lừa cướp xe Wave của gái trẻ

Chiều 16/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang tổ chức truy tìm đối tượng giả danh Công an để chiếm đoạt tài sản. 5h30 ngày 15/5, Công an phường Đại Kim nhận được đơn trình báo của chị Hà Phương Anh (23 tuổi, ở tổ 23, phường Định Công, quận Hoàng Mai).

Khoảng 4h30 cùng ngày, do say rượu, chị Anh ngồi ở vỉa hè đường Giải Phóng thì có 1 đối tượng nam tự xưng là Công an đề nghị đưa chị về nhà.

Chị Anh đồng ý và tự đi xe Wave BKS 29P1-15685 của mình, còn đối tượng đi xe máy LiSan Trung Quốc BKS 35H7-0530. Khi đến cổng nhà chị Anh, đối tượng bảo chị đưa chìa khóa để mở cổng.

Lợi dụng lúc chị sơ hở, đối tượng đã lấy xe máy của chị Anh đi mất, để lại xe máy LiSan.





Theo X.M. (CAND)