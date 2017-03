Giả công an lừa gần 9 tỉ đồng

Ngày 19-4, Đội 8 Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 13 nghi can trong đường dây giả danh công an lừa đảo gần 9 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 7-4, bà Hồng (ngụ quận 6, TP.HCM) nhận cuộc gọi từ một phụ nữ. Qua điện thoại, người này xưng là nhân viên tổng đài VNPT, thông báo bà đứng tên một thuê bao tại Hà Nội, đang nợ tiền cước hơn 30 triệu đồng. Do không thanh toán tiền cước, vụ việc đã chuyển sang Công an TP Hà Nội điều tra. “Người này yêu cầu tôi giữ máy để gặp “Trung tá Trần Hoàng Minh - Công an Hà Nội”” - bà Hồng kể.



Các nghi can người Đài Loan cầm đầu trong băng lừa đảo. Ảnh: T.TÂN

Sau đó, giọng một người đàn ông thông tin là bà đang bị điều tra vì liên quan đến một vụ án, yêu cầu bà chuyển số tiền trong sổ tiết kiệm cho công an để giám định, nếu không sẽ bị bắt giam và sẽ trả lại nếu kiểm tra là tiền “sạch””.

“Vì gia đình và con nhỏ, khi nghe bị bắt tôi rất sợ, giấu chồng rút 2 tỉ đồng tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của ba người theo chỉ định. Đến tối thì tôi mới biết mình bị lừa nên báo công an” - bà Hồng nói.

Tương tự trường hợp của bà Hồng, ngày 1-4, bà Lê Thị Ngọc Bích cũng bị lừa đảo với thủ đoạn trên và chuyển số tiền 700 triệu đồng vào một tài khoản và bị chiếm đoạt.

Tiếp nhận thông tin, ngày 9-4, Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai triệu tập Đặng Quốc Bảo, người đứng tên tài khoản nhận chuyển tiền, lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận giữa tháng 3-2016 đã mở tài khoản, cung cấp cho Giáp Thị Diễm Thúy (ngụ Đồng Nai) và nhóm người Đài Loan. Theo thỏa thuận, cứ rút 1 tỉ đồng, Bảo sẽ hưởng 40 triệu đồng.

Từ lời khai này, công an bắt giữ Thúy khi đang làm các thủ tục nhập cảnh sang Đài Loan.Thúy khai nhận: Từ năm 2001 sang Đài Loan sống cùng chồng. Trong thời gian sinh sống tại Đài Loan, Thúy quen Liu En Hsiang. Đến tháng 3-2016, Thúy về Việt Nam, tham gia đường dây lừa đảo. Theo đó, các nghi can người Đài Loan sẽ điều hành việc cung cấp tài khoản và rút tiền tại TP.HCM, Thúy tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Liu En Hsiang khai: Khoảng đầu tháng 2-2016, anh ta được phân công cùng Thúy sang Việt Nam tổ chức việc lừa đảo. Tại một căn hộ ở chung cư Him Lam quận 6, các nghi phạm thực hiện nhiều vụ, lừa gần 9 tỉ đồng.

Theo một cán bộ điều tra, chiêu trò lừa đảo này đã xuất hiện từ lâu, báo chí nhiều lần đăng tải. Công an đã thông tin cho người dân tại các cuộc họp tổ dân phố cũng như nhắn tin qua điện thoại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sập bẫy.

“Người dân cần cảnh giác, khi cơ quan công an làm việc đều có văn bản chứ không làm việc qua điện thoại. Nếu có cuộc điện thoại hoặc thông tin yêu cầu giao dịch tiền bạc qua ngân hàng đáng nghi thì báo ngay cho công an” - cán bộ này nói.