Giả công an trên Facebook lừa tiền nhiều nữ sinh

Theo N. Đông (VNE)



Ngày 18/7, Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) khởi tố vụ án, bắt giam Hoàng Tùng Lâm (24 tuổi, trú xã Thượng Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo điều tra, trên Facebook, Lâm giới thiệu làm việc tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị và trò chuyện với một số nữ sinh. Trong số này, anh ta kết thân với 3 thiếu nữ vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non."Viên cảnh sát hình sự" hứa sẽ xin giúp 3 cô vào một trường mầm non, với giá 3 triệu đồng mỗi người. Riêng một cô, do có cảm tình nên Lâm giảm giá một triệu. Nhận 8 triệu đồng, Lâm "lặn" bặt tăm.Ngày 15/7, Lâm bị bắt khi đang chuẩn bị lừa các thiếu nữ khác.