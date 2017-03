Giả công an vào trường học tìm dữ liệu máy tính

Ngày 20/8, Trung tá Trần Đình Hải, Đội trưởng Đội an ninh Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý vụ Phạm Thế Quốc Bảo, kỹ thuật viên vi tính, giả công an vào trường tiểu học Tân Lập 1 (phường Tân Lập, TP Nha Trang) kiểm tra dữ liệu trong máy tính của hiệu trưởng, hiệu phó và kế toán trường này.

Ông Hải cho biết tháng 3/2013, Công an TP Nha Trang nhận được đơn tố cáo bà Phan Thị Tiến Lợi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Lập 1. Trong khi lực lượng công an phối hợp với Phòng giáo dục - đào tạo TP Nha Trang xác minh đơn tố cáo trên thì xảy ra việc có người xưng công an đến kiểm tra dữ liệu máy tính của ban giám hiệu.

Theo xác minh của Công an TP Nha Trang, trong hai ngày 3 và 5/6, Bảo đến trường tiểu học trên xưng tên Nguyễn Đặng Gia Khang (cán bộ C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an) và tiến hành truy xuất dữ liệu trong máy tính của bà Lợi, bà Mai Hồng Vân (hiệu phó) và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (kế toán nhà trường).

Sau đó, vị cán bộ xưng danh người của C50 kết luận các máy tính được kiểm tra bị... nhiễm virút, máy in nối với máy tính của hiệu phó Mai Hồng Vân in ra văn bản có đặc điểm giống như bản in quyển kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học đã in trên máy này trước đó...



Tại cơ quan công an, Bảo khai đã được bà Lợi nhờ đến kiểm tra máy tính hiệu phó và một số người trong trường nhằm tìm ra ai là người đã làm đơn nặc danh tố cáo bà đến cơ quan chức năng nhằm xử lý nội bộ. Để dễ dàng kiểm tra máy tính mà không bị cản trở, Bảo tự nghĩ ra tên giả và xưng là cán bộ của C50.

Trong khi đó, bà Phan Thị Tiến Lợi chỉ khai nhận có nhờ ông Chủ tịch chi hội khuyến học nhà trường tìm một kỹ thuật viên vi tính đến trường để kiểm tra mạng Internet vì hay chập chờn, sau, đó ông chủ tịch chi hội đã nhờ bà phó ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường giới thiệu Phạm Thế Quốc Bảo là cộng tác viên cho công ty của bà này đến trường.