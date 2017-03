Giả “đại gia” mua bán đất để lừa

Năm 2012, Công an TP Cần Thơ thụ lý vụ án “Tăng Hữu Tường cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phát hiện băng nhóm lừa đảo do Tuấn “cà phê” cầm đầu. Đặc biệt, Tuấn từng là “đại ca” của Tăng Hữu Tường.

Theo hồ sơ, Tuấn cùng đồng bọn là Phan Văn Nghiệp, Phạm Thanh Đoàn, Châu Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Khiêm (hiện bỏ trốn đang bị truy nã), Ngô Nguyễn Anh Vũ móc nối với nhiều người khác để thực hiện hành vi lừa đảo. Chủ yếu chúng lợi dụng hoặc câu kết với các chủ đất có nhu cầu bán đất nâng giá bán lên cao để dụ dỗ người môi giới hoặc người mua sập bẫy.





Trương Văn Tuấn (trái) và Nguyễn Văn Khiêm. (Ảnh do CQĐT cung cấp)

Nhóm Tuấn phân công thành hai nhóm mua và bán. Nhóm mua do Tuấn đóng vai người tìm mua đất cho “đại gia”. Nghiệp, Bé, Khiêm đóng vai “đại gia”. Chúng sử dụng tên giả, địa chỉ giả và SIM điện thoại di động khuyến mãi. Nhóm bán do Đoàn làm “đạo diễn” cùng các chủ đất…

Theo kịch bản, “đại gia” đi xe ô tô đời mới, mang vali chứa đầy tiền, đôla xuống xem đất. “Đại gia” đồng ý mua và đòi đặt cọc nhưng lấy lý do chủ đất không có ở nhà hoặc đòi xem giấy đỏ gốc thì mới mua. Tiếp theo, viện lý do bận việc phải đi gấp nên “đại gia” gửi lại tiền đặt cọc, thường là 100 triệu đồng (đây là tiền do Tuấn cùng đồng bọn sắp xếp sẵn để nhử mồi). Khi nạn nhân cùng với nhóm mua gặp chủ đất thì chúng cho chủ đất đòi đặt cọc giá cao hơn (từ 500 triệu đến 700 triệu đồng) rồi viện lý do “đại gia” bận không gửi tiền xuống được nên nạn nhân cùng bỏ tiền ra để đặt cọc. Sau đó nhóm mua lánh mặt và chấp nhận vi phạm hợp đồng mất tiền cọc. Số tiền chiếm đoạt chúng và chủ đất chia nhau. Nạn nhân biết là bị lừa nhưng không biết họ tên, địa chỉ nhóm mua ở đâu. Nếu nạn nhân viết đơn thưa chủ đất thì chủ đất cho rằng do bên mua vi phạm hợp đồng nên bên mua phải chịu mất cọc…

Từ năm 2009 đến khi bị bắt, Tuấn cùng đồng bọn đã thực hiện chín vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2,9 tỉ đồng. Trong đó số tiền chúng chia cho các chủ đất là 635 triệu đồng.

NHẪN NAM