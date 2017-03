Giả danh bộ đội để trộm xe "cho dễ"

Khoảng 10h40, khi quay trở lại chỗ để xe, chị Ái phát hiện có một người đàn ông mặc sắc phục bộ đội, mang hàm trung úy đang loay hoay mở bình ắc quy xe môtô của chị, chị liền hô hoán. Thấy vậy, người đàn ông này liền chạy lại chiếc xe BKS 76F6-1681 của mình rồi nổ máy chạy trốn. Ngay sau đó, hai vợ chồng chị Ái dùng xe môtô của mình đuổi theo, đồng thời điện cho Công an xã Ba Động.

Nhận tin báo, ông Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an xã Ba Động liền tiếp ứng đuổi theo, thấy đối tượng chạy về hướng huyện Nghĩa Hành, ông Hậu đã điện báo cho Công an xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành đón đầu đối tượng. Khi đến đoạn đường thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông, phát hiện có lực lượng Công an xã, đối tượng bỏ xe môtô, bơi vượt sông Liên qua hướng Ba Thành, huyện Ba Tơ. Công an xã Ba Động điện báo Công an huyện cử lực lượng phối hợp, vừa thông báo cho Công an xã Ba Thành đón lõng đối tượng. Đến khoảng 15h cùng ngày, đối tượng đã bị bắt khi đang ẩn náu ở khu vực rừng keo thôn Huy Ba, xã Ba Thành.

Đối tượng là Đinh Văn Thọ, 27 tuổi, ở thôn 2, xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Để dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội, Thọ đã mua, trang bị cho mình một bộ quân trang bộ đội...

Được biết, chiếc xe BKS 76F6- 1681 mà Đinh Văn Thọ sử dụng để đi lại cũng là “sản phẩm” hắn đã trộm được trước đó. Vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ thụ lý, điều tra.





Theo N.Thùy (CAND)