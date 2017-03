Giả danh cán bộ thuế, ép doanh nghiệp mua sách

Trước đó, cơ quan công an nhận được thông tin từ Cục Thuế Hà Nội và một số doanh nghiệp về việc gần đây có một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ thuế mời chào bán sách về chính sách thuế. Do ngại ngần va chạm với cán bộ thuế nên hầu như doanh nghiệp nào cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chấp nhận mua rất nhiều đầu sách liên quan đến thuế do đối tượng này đưa ra.

Đối tượng Hoa. Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội rất bất bình vì thực tế ngành thuế không chỉ đạo hoặc yêu cầu cán bộ nào trong ngành đi bán sách như vậy. Sau một thời gian xác minh, ngày 12/11, Đội Kinh tế Tài chính đã bắt quả tang kẻ giả danh cán bộ thuế trên là Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1990, quê Ứng Hòa, Hà Nội; hiện trú tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm) khi Hoa đang “ép” một doanh nghiệp tại quận Thanh Xuân phải mua sách về thuế do cô ta mang đến. Theo khai nhận ban đầu của Hoa, khoảng đầu tháng 5/2010, Hoa cùng bạn trai đến nhà sách Kinh Đô thuộc Công ty Thương mại Đông Nam xin làm cộng tác viên bán sách do công ty này phát hành. Sau đó, Hoa được ký hợp đồng nguyên tắc và cam kết làm cộng tác viên, được hưởng chiết khấu 40-60% theo giá bìa sách. Căn cứ vào hợp đồng này, Hoa đã mua một số đầu sách về chính sách thuế do Công ty Đông Nam phát hành (theo giá đã chiết khấu) như Hướng dẫn kê khai nộp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân; Kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Các tình huống giải đáp về thuế 2011; Chính sách thuế mới và các loại thuế khác, chứng từ thuế 2011… Tiếp đó, Hoa lên mạng, tra tìm những doanh nghiệp mới thành lập, lấy địa chỉ, điện thoại, sau đó gọi đến chào bán sách, đề nghị Công ty Đông Nam xuất hóa đơn. Doanh nghiệp nào từ chối mua, Hoa tự xưng là cán bộ ngành thuế và ép doanh nghiệp phải mua sách theo giá bìa với lý do “đó là chỉ đạo của ngành thuế thực hiện chính sách thuế mới”. Vụ việc đang được cơ quan điều tra khai thác mở rộng. Theo Phương Anh (Dân trí)