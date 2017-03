Giả danh cán bộ tuyển dụng để hiếp dâm, cướp tài sản

Đối tượng Phạm Thế Hòa bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trước đó, trưa 17/4, Phạm Thế Hòa đưa một nữ sinh năm 1987, hiện đang ở Hải Phòng vào nhà nghỉ Bảo An, huyện An Dương để “phỏng vấn.”Sau khi nói chuyện, người xin việc đứng dậy về thì Hòa đã đẩy nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dây có sẵn trong người trói nạn nhân, đánh đập, hiếp dâm rồi cướp toàn bộ tài sản.Cũng với cách làm tương tự, Hòa từng lừa hai nạn nhân khác nhưng một nạn nhân do thấy biểu hiện bất thường của cách “tuyển dụng” nên đã không đồng ý vào nhà nghỉ và thoát nạn.Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện An Dương và PC45 khẩn trương huy động lực lượng tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn.Đến 24 giờ, ngày 17/4, Cơ quan điều tra bắt tên Hòa tại nhà cậu ruột trên đường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm hai xe máy, giấy tờ tùy thân của nạn nhân, ba bộ hồ sơ xin việc của nạn nhân và bốn điện thoại di động.Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng PC45, đây là một loại tội phạm với thủ đoạn mới mà các cô gái cần hết sức cảnh giác.Đối tượng Hòa thường tìm trên các mục quảng cáo rao vặt của các báo những trường hợp nữ đang cần tìm việc làm, gọi điện giả danh làm cán bộ tuyển dụng nhân sự (tên công ty linh hoạt chuyển đổi tùy theo nhu cầu tìm việc của đối tượng), sau đó hẹn nạn nhân đến để “phỏng vấn trước.”Khi đưa được nạn nhân vào nhà nghỉ, Hòa khống chế nạn nhân, hiếp dâm và cướp toàn bộ tài sản./.