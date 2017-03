Giả danh cảnh sát để lừa cả tình lẫn xe

Theo lời khai của chị Đoàn Thị Vân (SN 1993, quê ở Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thuê phòng trọ tại khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, Tp Vinh (Nghệ An) thì cách đây chừng 1 tháng chị Vân có quen đối tượng tự xưng tên là Tuấn, quê Đô Lương, hiện đang công tác tại một đơn vị của ngành công an. Để chiếm được cảm tỉnh của cô bạn mới quen, người thanh niên tên Tuấn đã đưa một chiếc quần, một thắt lưng của ngành công an và một chiếc còng số 8 để “làm tin”. Tin tưởng gặp được người tốt, sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chị Vân đã nhận lời yêu Tuấn.

Cảnh sát "rỏm" Bùi Văn Bính

Ngày 11/11, Tuấn bảo có việc ở quê nên mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius cùng toàn bộ giấy tờ của chị Vân để đi. Liên lạc qua điện thoại thấy tắt máy, linh cảm có chuyện không lành, chị Vân bắt xe taxi tìm về quê Tuấn. Tuy nhiên khi đến địa phận huyện Đô Lương thì chị Vân nhận được điện thoại của Tuấn cho biết đang ở Tp Vinh.

Sau khi quay về thành phố, chị Vân gặp một người bạn cùng quê với Tuấn. Chị này đã tố cáo chân tướng vụ mượn xe của gã lừa đảo chuyên nghiệp với Vân.

Từ lời khai của chị Vân, vào hồi 0h30 phút ngày 12/11, Tổ tuần tra đặc biệt số 2, Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu thanh niên tên Tuấn cùng các vật chứng về trụ sở Công an phường Hung Bình (Tp Vinh) để điều tra, làm rõ.

Tại đây, Tuấn khai tên thật là Bùi Văn Bính, SN 1986, trú tại xóm 12, xã Tràng Sơn, Đô Lương (Nghệ An). Bính khai nhận, quần, thắt lưng và chiếc còng số 8 là của một người bạn đang công tác tại một đơn vị công an thuộc địa bàn thành phố Vinh nhờ mang về giúp.

Được biết, năm 2005, Bùi Văn Bính đã bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quanh Anh (Dân trí)