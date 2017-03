Giả danh cảnh sát, gây mê cướp xe

Ngồi trong ô tô bị giật 380 triệu đồng Công an huyện Hóc Môn đang truy xét thủ phạm giật túi xách chứa 380 triệu đồng của một người đang ngồi trong xe ô tô. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị C. (51 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), người bỏ mối thịt heo cho các tiểu thương ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Rạng sáng 6-3, bà C. đi xe ô tô loại bảy chỗ đến giao thịt cho bạn hàng. Sau đó bà C. bỏ khoảng 380 triệu đồng trong giỏ xách lên xe đang đậu ở gần chợ đầu mối. Lúc này bà C. ngồi ngủ trên xe, tay ôm túi xách chứa tiền trước ngực. Bất ngờ có một thanh niên mở cửa xe, giật túi xách trên tay bà C. rồi nhanh chóng chạy ra xe máy đồng bọn đang chờ sẵn gần đó tẩu thoát. Do kẻ cướp ra tay chớp nhoáng nên bà C. không kịp phản ứng, chỉ biết kêu cứu và đến công an địa phương trình báo sự việc.