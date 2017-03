Giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo

Sơn đã táo tợn giả danh là… Phó Phòng 5 Cục C45 để tạo uy tín, nhằm mục đích lừa gạt tiền của người dân.

Từ năm 2000 đến 2004, Sơn từng phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang. Năm 2004, Sơn xin xuất ngũ và xin vào lái xe cho Công ty Thăng Long. Nhưng chỉ được 5 năm, đến năm 2009 thì anh ta nghỉ làm và vào TP Hồ Chí Minh. Không nghề nghiệp ổn định, nhưng đến đâu, Sơn cũng "nổ" rằng mình là cán bộ Công an của Cục C45.

Thậm chí, trong một vài cuộc gặp gỡ, Sơn còn mặc cả trang phục Cảnh sát để gây niềm tin với mọi người. Theo tài liệu của cơ quan Công an, Sơn có một người bạn tên là Thủy, có mua đất của bà Toan, trú tại tỉnh Hưng Yên. Thủy đã thanh toán tiền nhưng bà Toan chưa giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên nhờ Sơn đến gặp bà Toan để yêu cầu bà này bàn giao.

Khoảng tháng 6/2013, Sơn lái xe ôtô tìm gặp bà Toan tại Hưng Yên và giới thiệu là cán bộ công tác tại Cục C45 để yêu cầu bà Toan trả sổ đỏ cho Thủy. Vụ việc được giải quyết ổn thỏa, sau đó Sơn bắt quen luôn với bà Toan. Anh ta nâng "uy tín" của mình bằng cách giới thiệu mình là Phó trưởng Phòng 5 của Cục C45, có khả năng xin cho người học ngành ngoài vào làm việc trong lực lượng Công an.



Nguyễn Bá Sơn tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, Sơn đã nhận tiền của bà Toan 150 triệu đồng "để xin việc" cho một trường hợp tên Thủy (cháu bà Toan). Sơn còn hứa xin việc cho Vân, một người cháu khác của bà với giá 160 triệu đồng. Khi Sơn bảo chị Vân đến nhận việc tại khách sạn Phương Nam thì chỉ nhận được công việc tạp vụ, làm việc có tính chất thời vụ chứ không ký hợp đồng (khách sạn Phương Nam đang có nhu cầu tuyển công việc này).

Không đúng với sự thỏa thuận của Sơn nên chị Vân đã không đi làm, đồng thời bà Toan đã gọi điện yêu cầu Sơn trả lại tiền. Sơn cứ khất lần, không trả nên bà Toan đã làm đơn tố cáo đối tượng. Theo lời khai của bà Toan và chị Vân, trong quá trình "xin việc" cho chị Vân, Sơn đã nhiều lần mặc quân phục Công an (đeo hàm Thượng úy) tiếp xúc với họ tại những địa điểm ở gần trụ sở của Bộ Công an ở phía Nam và tại Hà Nội. Ngoài ra, Sơn còn cố tình để chị Vân nhìn thấy thẻ ngành Công an ở trong ví của mình (thẻ giả).

Vì đối tượng Sơn thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nên các trinh sát của Phòng 5 Cục C45 khá vất vả trong việc xác minh thông tin và theo dõi di biến động của đối tượng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đêm 15/10, các trinh sát của Phòng 5 phối hợp với điều tra viên của Phòng 7 Cục C45 đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Bá Sơn khi anh ta cùng vợ đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội). Đến nay, Sơn thừa nhận không có khả năng xin việc cho người nhà bà Toan, cố tình lừa dối để nhận số tiền 310 triệu đồng của bà Toan nhằm chi tiêu cá nhân. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Cơ quan điều tra đề nghị, ai còn là nạn nhân bị Nguyễn Bá Sơn lừa đảo, liên hệ với Phòng 7, Cục C45. Các điều tra viên cũng khuyến cáo, hiện nay, một số đối tượng thường giả danh Công an hoặc các cán bộ của các cơ quan Nhà nước khác để tạo uy tín nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi làm quen hoặc trao gửi tài sản cho các đối tượng nay, người dân cần cẩn thận xác minh về nhân thân người đó qua các kênh, đơn giản nhất là kiểm tra tại chính các đơn vị, cơ quan mà các đối tượng tự xưng đang làm việc.



