Giả danh cảnh sát hình sự gây 3 vụ cướp táo tợn

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá băng cướp tài sản táo tợn, bắt giữ bốn nghi can gồm Nguyễn Minh Giang (19 tuổi), Trịnh Văn Học (23 tuổi), Nguyễn Hữu Phương (22 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi), tất cả đều quê Thanh Hóa.



Theo cơ quan điều tra, vào rạng sáng 16-8, sau khi nhậu xong, Tùng rủ cả nhóm đi cướp tài sản. Cả nhóm đi đến khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp) phát hiện một nhóm nam nữ đi xe máy nên quyết định cướp của.

Nhóm Tùng ép xe của anh Phạm Thái Hà đang chở anh Phạm Minh Tiến vào bên đường. Tùng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe.



Các nghi can trong nhóm cướp tài sản. Ảnh: VŨ HỘI

Thấy bộ dạng những thanh niên này nhiều biểu hiện khả nghi nên anh Hà và anh Tiến bỏ chạy. Ngay lập tức, nhóm Vũ dùng mũ tấn công, cướp điện thoại của anh Hà rồi tẩu thoát.



Khi đến Bến xe Sông Lam, nhóm Tùng phát hiện chị Nguyễn Thiên Thủy đang ngồi nói chuyện điện thoại trên xe máy nên "ăn hàng". Học chở Giang tông thẳng vào xe chị Thủy khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường. Tùng và Phương chạy xe máy đến, xông vào đánh nhiều cái vào mặt chị Thủy rồi giật chiếc điện thoại di động.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm Tùng đi được hơn 200 m lại thực hiện thêm vụ cướp giật giỏ xách của hai người chuyển giới đi đường nhưng không thành nên bị những người này tri hô.

Đúng lúc này, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An) tuần tra nghe tiếng hô hoán nên truy đuổi. Đến ngã ba Đông Tân (phường Tân Đồng Hiệp), lực lượng công an đã khống chế và bắt gọn tất cả bốn nghi can.