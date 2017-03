Giả danh chủ tịch huyện để lừa đảo

Theo THÁI SƠN (TTO)



Công an cho hay bà Hiền Nga (33 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế) khai nhận vào tháng 9-2011, với danh nghĩa giám đốc Công ty cổ phần Bảo Tín Đại Nam đã mạo nhận trúng thầu các dự án trồng và kinh doanh các loại nấm tại Quảng Bình, rồi đứng ra vay tiền của các cá nhân có nhu cầu hợp tác sản xuất.Tuy nhiên, toàn bộ số tiền hơn 1 tỉ đồng vay và huy động được, bà Nga sử dụng vào mục đích chi trả các khoản nợ cá nhân do làm ăn thua lỗ.Tiếp đó, vào cuối tháng 2-2012, lợi dụng sự quen biết đối với nhiều cá nhân, bà Nga đứng ra mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 27 hộ gia đình tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).Để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản, bà Nga làm giả chữ ký ông Nguyễn Đại Vui - chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cùng khuôn dấu giả và chuyển toàn bộ 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên sang tên mình, rồi mang đi cầm cố để vay hàng trăm triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.Hiện bị can Hồ Lê Hiền Nga được cho tại ngoại vì có con nhỏ. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.