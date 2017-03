Giả danh công an bắt người đòi nợ

Cơ quan điều tra Công an quận 1 cho biết vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM và Công an quận 5 bắt giữ năm nghi can có hành vi bắt giữ người trái pháp luật nhằm cưỡng đoạt tài sản. Nhóm nghi can bị bắt gồm Nguyễn Trọng Thu Sương (ngụ quận Bình Tân), Lý Hồng Thuận (ngụ quận 4), Nguyễn Trọng Nghĩa (ngụ huyện Bình Chánh), Trần Minh Hải và Lục Hoa An (cùng ngụ quận 10). Trong đó, Sương và Thuận là nghi can cầm đầu.

Nạn nhân trong vụ bắt cóc là anh Trần Kim Ngân (35 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1) đã được công an giải cứu an toàn vào tối 27-3.

Theo lời khai ban đầu của nhóm bắt cóc, trước đó anh Ngân nợ Sương tiền cá độ bóng đá 100 triệu đồng. Đến thời điểm bắt cóc anh Ngân đã nợ cả gốc lẫn lãi lên đến 300 triệu đồng.

Tối 26-3, Sương và Thuận hẹn anh Ngân đến khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) để gặp nói chuyện. Khi anh Ngân tới đây đã bị đồng bọn của Sương bắt giữ, ép phải đi theo bọn chúng. Cụ thể, Hải, An, Nghĩa khống chế, áp tải anh Ngân đến một khách sạn tại phường 9, quận 5 giam giữ.





Hai nghi can chủ mưu Thuận, Sương và ba đồng phạm. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đến trưa 27-3, Sương và Thuận đến nhà gặp chị Trần Thị Hồng Ngọc (chị của anh Ngân). Thuận xưng tên là “Tuấn, công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh” và thông báo cho biết anh Ngân bị công an bắt vì mua ma túy. Sương yêu cầu gia đình chuẩn bị 300 triệu đồng để chuộc Ngân về nếu không sẽ bị nhốt, đánh đập.

Chị Ngọc năn nỉ không có tiền để chuộc xin thả người ra trước rồi kiếm tiền trả sau. Sau cùng, Sương, Thuận buộc chị Ngọc phải viết giấy nhận nợ 300 triệu đồng và giao giấy tờ nhà cho bọn chúng giữ làm tin. Gia đình chị Ngọc đã thầm báo lên Công an quận 1.

Khoảng 19 giờ ngày 27-3, khi Sương và Thuận quay lại nhà chị Ngọc để nhận giấy tờ nhà cùng tiền thì bị trinh sát Công an quận 1 bắt giữ. Từ lời khai của hai đối tượng này, lực lượng công an đã giải cứu anh Ngân và bắt tiếp Hải, An, Nghĩa tại nhà hàng TP (quận 5). Ngay trong đêm, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của các nghi can, thu giữ một xe tay ga hiệu SH, dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

ÁI NHÂN