Giả danh công an để… đòi nhậu!

Trước đó, vào ngày 8-3, tên Cường đến khu vực xã Hòa Tân, làm quen với một số người ở địa phương, sau đó giới thiệu mình là đại úy, cán bộ Đội An ninh nhân dân Công an TP Cà Mau đến nằm vùng để điều tra truy bắt tội phạm.

Đối tượng Lý Văn Cường





Hắn còn khoác lác nói rằng có mối quan hệ rất rộng rãi, quen biết nhiều người “có chức quyền” ở Cà Mau. Nếu ai có nhu cầu xin việc làm, hắn sẽ giới thiệu cho đi làm nhân viên bảo vệ của một công ty ở Cà Mau hoặc công nhân khu khí - điện - đạm. Tuy nhiên, nếu muốn được việc, thì phải đãi cho hắn… nhậu.



Thấy thái độ của vị "đại úy" này có dấu hiệu không bình thường, nhân dân địa phương đã trình báo với cơ quan công an.



Tại cơ quan công an, tên Cường khai nhận, do không có tiền ăn nhậu nên nghĩ ra chiêu lừa đảo này.



Từ năm 2007 đến nay, tên Cường đã 3 lần giả danh công an với mục đích trên và từng bị đưa đi cơ sở giáo dục. Sau khi đi cải tạo về, y lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ".