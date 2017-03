Giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 20/6, theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ vụ án hình sự đối với bị can Vũ Việt Hùng, trú tại tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; lái xe cho một viện thuộc một trường đại học tại Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Hùng

Theo tài liệu tố tụng, từ năm 2009 đến 2013, Vũ Việt Hùng giả danh là cán bộ cấp Cục đang công tác tại Bộ Công an để gây lòng tin với một số người, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, Hùng đã gây ra 6 vụ, chiếm đoạt của các bị hại gần 8 tỷ đồng.

Cụ thể đầu năm 2009, thông qua một người quen, Hùng biết bà Đinh Thị C., trú ở phường Mễ Trì, huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hùng đã sử dụng lý lịch giả tên người khác, mạo nhận là cán bộ, công tác tại Bộ Công an.

Tháng 6/2010, Hùng nói có căn hộ Công an phân cho trên đường Nguyễn Xiển, xã Thanh Liệt; bà C. tin là thật nên đã góp vốn cùng với Hùng. Đến tháng 8/2010, Hùng lại thông tin với bà C hiện có 200 m2 đất tiêu chuẩn của sếp, nhưng sếp đang muốn bán lại, Hùng rủ bà C cùng đầu tư, bà C. đã đồng ý.

Tháng 3/2011, Hùng lại thông báo có lô đất mua lại của bà Nguyễn Thị M.T. ở phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ. Đây là khu đất nằm trong dự án xây nhà ở cho CBCS thuộc Bộ Công an... Thực tế nhưng lô đất và nhà nêu trên là không có thật mà do Hùng tự bịa đặt ra.

Đến ngày 1/3/2011, Hùng tự viết ra một giấy biên nhận với nội dung bà M.T. đã nhận của Hùng 4 tỷ đồng để nhượng quyền sử dụng đất tại khu dự án nhà ở phân cho CBCS công an ở phố Mễ Trì. Hùng đưa cho người nhà bà C. xem, do tin tưởng Hùng là cán bộ công an nên trong thời gian từ 2010 đến 2012 bà C đã giao tiền cho Hùng nhiều lần, với tổng số tiền theo bà C. tố cáo là 6,95 tỷ đồng.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, tháng 4/2012, Hùng biết bà Lại Thị T. trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông đang cần tìm việc làm cho con trai nên Hùng đã chủ động gợi ý cho bà T. sẽ xin cho con bà vào lái xe cho Công an, nếu đồng ý thì đưa hồ sơ và lệ phí.

Bà tin Hùng là Công an nên đã nhiều lần đưa tiền cho Hùng với tổng số tiền là 430 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của các bị hại nêu trên, Hùng không giải quyết được việc gì và trốn tránh hứa hẹn. Biết mình đã bị lừa nên các bị hại đã trình báo với Công an.

Ngoài ra, Hùng còn lừa một số bị hại khác trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2011, trong đó có vụ xin cho con gái anh V. ở Lạc Thủy, Hòa Bình vào làm việc ở Ngân hàng thương mại cổ phần để chiếm đoạt 250 triệu đồng... Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội còn nhận được một số đơn tố giác của bị hại sự việc này đang điều tra làm rõ.

Với thủ đoạn giả danh công an không mới, nhưng một số người nhẹ dạ cả tin nên vẫn bị lừa đảo, hậu quả là tiền mất. Qua vụ án này mong rằng hãy cảnh giác với những thủ đoạn tương tự