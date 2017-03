Giả danh công an lừa gia đình phạm nhân

Vào sáng 9-2, Đạt đi ngang qua nhà tạm giữ Công an quận 3 thì gặp người quen đang gửi quà thăm nuôi nên Đạt theo vào. Đạt nhìn thấy danh sách, địa chỉ của các can phạm nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Đạt ghi lại tên, địa chỉ của thân nhân một vài can phạm. Hôm sau (ngày 10-2), Đạt tìm đến nhà can phạm Lưu Đ. và gặp chị Hoàng Thị H. (vợ can phạm Đ.). Đạt tự xưng là Công an quận 3, hứa hẹn sẽ giúp Đ. được giảm án. Đạt kêu chị H. viết đơn rồi gợi ý chị đưa cho hắn bốn triệu đồng “bồi dưỡng”. Tuy nhiên, do chị H. nghi ngờ, không đưa tiền nên Đạt bỏ về. Sau đó, chị H. đến công an trình báo. Chiều 11-2, chị hẹn Đạt đến nhận hai triệu đồng ứng trước. Khi Đạt vừa cầm tiền, công an ập vào bắt quả tang.