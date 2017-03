Giả danh công an lừa tình, trộm tiền các cô gái

Công an Tp Huế vừa phá nhanh chuyên án 1112TC bắt nghi phạm giả danh công an gây ra hàng loạt vụ lừa tình, trộm tiền trên mạng. Đó là tên Phạm Sơn, sinh năm 1989, trú tại Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Trong thời gian gần đây, Công an TP Huế liên tục nhận đơn tố cáo xuất hiện đối tượng giả danh Công an thực hiện hành vi lừa tình và trộm cắp tài sản. Công an Tp Huế nhanh chóng xác lập chuyên án, triển khai linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ bắt gọn nghi phạm. Chân dung thủ phạm Theo Phạm Sơn khai nhận: Thủ đoạn chính của Sơn là làm quen, kết bạn với các cô gái qua mạng, rồi mời ăn uống, lấy lòng tin sau đó ép vào khách sạn quan hệ tình dục. Không những lừa tình mà Sơn còn dùng nhiều thủ đoạn khác lấy trộm tài của các nữ sinh này. Theo Sơn, bước đầu khai nhận: Một lần do quan hệ tình dục với một gái mại dâm không sử dụng bao cao su nên Sơn cho rằng mình đã bị lây nhiễm HIV. Mang ý nghĩ trả thù các cô gái, Sơn vào Huế, ra Hà Tĩnh, Hải Phòng…dùng thủ đoạn trên lừa các cô gái để quan hệ tình dục nhằm trả thù đời. Tại Huế, trong vòng 1 tháng Sơn đã lừa 4 nữ sinh, lấy trộm nhiều Laptop, điện thoại di động…trị giá hàng chục triệu đồng. Công an Tp Huế trưng cầu xét nghiệm máu của Sơn cho kết quả âm tính. Nghĩa là Sơn không bị HIV như y khai nhận và lầm tưởng. Hiện nay, một số đối tượng xấu lợi dụng mạng để làm quen các cô gái, sau đó lừa tình, lừa tiền. Đây thủ đoạn không mới nhưng rất nhiều người, đặc biệt các cô gái mới lớn “nhẹ dạ cả tin” rất dễ bị các đối tượng này lừa. Thẻ công an giả mạo của tên Sơn Bằng thủ đoạn gian dối, khai báo không đúng về bản thân, nghề nghiệp, địa chỉ các đối tượng này khi gây án xong biến mất không để lại dấu vết. Nhiều nạn nhân khi được hỏi cũng không biết thông tin gì về gã “bạn trai” mà mình từng ôm ấp, quan hệ tình dục. Vụ việc một lần nữa là bài học cảnh giác cho nhiều người, nhất là việc kết bạn qua mạng. Bởi không cẩn thận, gặp phải “sở khanh” và “đạo chích” thì không những tình mất, tiền mất mà còn tật mang. Theo Đại Dương (Dân trí)