Giả danh công an tống tiền doanh nghiệp

(PL)- Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Tự (huyện An Dương, Hải Phòng) về hành vi giả danh công an để tống tiền.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, tại quận Hồng Bàng xuất hiện một người tự xưng là “cán bộ Phòng V6” của Bộ Công an, đi xe ôtô con đến liên hệ làm việc với một số doanh nghiệp, trong đó có một công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu ôtô. Người này đã yêu cầu giám đốc công ty xuất trình kiểm tra chứng từ thuế từ nhiều năm trước trở lại đây, đặt doanh nghiệp trước tình huống “khó xử” để tạo cơ hội cho hắn tống tiền. Công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang khi Tự quay lại đòi “bồi dưỡng” 10 triệu đồng cho bản thân và “tập thể phòng V6” để cho qua việc không xuất trình đủ giấy tờ theo đề nghị. XL