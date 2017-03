Giả danh giám đốc 7 công ty xổ số để lừa đảo

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp để truy tố bị can Hồ Ngọc Thiên (35 tuổi), hộ khẩu thường trú xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ Ngọc Thiên.

Qua hồ sơ điều tra, liên tiếp từ năm 2008 đến năm 2010, tại tỉnh Quảng Ngãi và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước có nhiều nạn nhân bị sập bẫy bởi trò lừa đảo cho vé số. Một trong nhiều nạn nhân của trò lừa này là ông Huỳnh Vạn Phúc, ngụ huyện Sơn Hà.

Ông Phúc cho biết, ngày 19/4/2009, một người gọi đến cho ông xưng là người quen cũ tên Long hiện đang làm tại Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum và nói cho số đề đánh. Sau đó ông ta cho số điện thoại của ông Sáu Thành - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum. Khi ông Phúc liên lạc với Sáu Thành thì được cho con số đánh. Ngoài ra không quên căn dặn nếu trúng, chia lại cho công ty 50%.

Ông Phúc đánh bao lô với số tiền 8 triệu đồng và trúng 1 lô là 35 triệu đồng. Như đã hứa, ông Phúc đã chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản của ông giám đốc. Tiếp đó, ông giám đốc này gọi điện đề nghị ông Phúc góp vốn cổ phần vào công ty để hưởng chương trình cho số đánh đề. Ông Phúc đồng ý nên đã mang 300 triệu đồng đến địa điểm hẹn tại khách sạn Sông Trà, TP Quảng Ngãi. Tại đây ông gặp và giao tiền cho một người tự xưng tên Bảo. Sau lần đó ông mới biết mình trúng bẫy của bọn lừa đảo.

Trước tình hình nhiều nạn nhân ở Quảng Ngãi bị sập bẫy, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập chuyên án truy xét. Qua điều tra ban đầu xác định đối tượng đang ở TP HCM ngồi một chỗ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an TP HCM bắt quả tang Hồ Ngọc Thiên (35 tuổi), trú phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM, đang thực hiện hành vi lừa đảo. Tên Thiên đã bị di lý về Công an tỉnh Quảng Ngãi ngay sau đó.

Để thực hiện các vụ lừa đảo, Thiên đã sưu tầm hàng chục sổ danh bạ điện thoại trong cả nước. Theo đó, rà trong danh bạ tìm những người làm nghề kinh doanh buôn bán, và người nào theo y cảm nhận là người nhẹ dạ, ham số đề. Khi chọn được đối tượng để lừa, Thiên dùng nhiều số điện thoại di động khác nhau điện thoại gặp trực tiếp và giới thiệu Thiên chính là người quen trước đây.

Trao đổi qua điện thoại, Thiên giả danh nhân viên của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh và nói cho biết là công ty xổ số (nơi y đang công tác) đang tìm người đứng ra đánh số đề bao lô (18 lô), nếu đồng ý thì công ty sẽ mang số tiền từ 20 - 30 triệu đến giao cho họ đánh số đề, con số mà công ty sẽ xổ ra ngày hôm đó. Thiên khẳng định chắc chắn sẽ trúng vì số do công ty sắp xếp xổ ra nhằm kiếm thêm thu nhập cho nhân viên công ty. Thiên còn ra thỏa thuận sau khi trúng số đề, thì người đứng mua sẽ được hưởng 10%.

Đợi gần đến giờ các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng, Thiên điện thoại lại cho họ và giả vờ tự đặt ra nhiều lý do như "công ty không mang tiền đến kịp" hoặc "xe của công ty đi đường bị hỏng…". Thiên yêu cầu họ tự tìm chỗ nào ghi số đề rồi tự bỏ tiền ra đánh và sẽ được chia 50% số tiền trúng số đề.

Để tạo niềm tin, Thiên cho họ một số điện thoại di động khác của Thiên nhưng nói rằng đó là số điện thoại di động của Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh và đề nghị họ trực tiếp liên lạc với người này để xác nhận sự việc và được cho số để đánh đề.

Khi người bị hại điện thoại gặp Giám đốc theo số máy mà Thiên đã cho thì cũng chính Thiên là người nghe máy và xác nhận với họ đúng như nội dung mà "nhân viên" Thiên đã thỏa thuận và còn căn dặn: "Việc này phải giữ bí mật vì kiếm thêm thu nhập cho nhân viên công ty". Rồi Thiên tự bịa ra một con số bất kỳ và yêu cầu họ đánh số đề bao lô (18 lô).

Khi có kết quả xổ số mà Thiên đã cho không trúng thưởng thì Thiên tắt tất cả các số điện thoại đã liên lạc với các nạn nhân hoặc Thiên giả vờ nói với họ là có thanh tra về đột xuất nên không sắp xếp xổ số được để tiếp tục lừa họ lần khác. Còn nếu có kết quả trúng thưởng thì Thiên điện thoại trực tiếp cho họ thông báo đã trúng số và yêu cầu họ chia số tiền trúng thưởng cho công ty theo tỷ lệ đã thỏa thuận rồi nộp vào tài khoản của y ở ngân hàng. Khi được người bị hại thông báo đã chuyển tiền vào tài khoản, Thiên liền đến các máy ATM của ngân hàng ở TP HCM rút hết số tiền đó ra khỏi tài khoản.

Từ việc cho số đánh trúng số đề đã làm cho người bị hại ngày càng tin tưởng Thiên là người của công ty xổ số kiến thiết. Lợi dụng vào sự tin tưởng này, Thiên tiếp tục điện thoại cho họ một số người khác để đánh số đề hoặc Thiên dùng thủ đoạn khác như yêu cầu họ góp vốn cổ phần công ty xổ số kiến thiết để được chia lợi nhuận cao và sẽ được hưởng chương trình cho số đánh đề chỉ dành cho những cổ đông công ty.





