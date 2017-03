Giả danh giám đốc lừa phụ nữ tìm việc

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM xác nhận đã bắt giữ nghi can Nguyễn Ngọc Huân (37 tuổi, quê Long An) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu Huân khai nhận đã thực hiện năm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cô gái bằng một chiêu thức, thủ đoạn giống nhau.

Hành vi của Huân bị phát hiện vào trưa 17-10 khi tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận 2 đang tuần tra trên đường Trần Não thì nghe tiếng kêu thất thanh: “Cướp! Cướp!”. Lúc này, trinh sát nhìn thấy một cô gái đang chỉ tay về một người đàn ông đang điều khiển xe máy hiệu Wave nên trinh sát đuổi theo. Đến đường song hành thuộc phường An Phú (quận 2) trinh sát đã ép xe, bắt giữ được người đàn ông trên. Tại trụ sở công an, nghi can khai là Nguyễn Ngọc Huân và thú nhận đã thực hiện bốn vụ lừa đảo, đến vụ thứ năm đang lừa chị NTN (ngụ quận Thủ Đức) thì bị trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Nghi can Nguyễn Ngọc Huân tại cơ quan công an. Ảnh: TK

Công an làm rõ từ tháng 9-2013 đến nay, Huân thường mua báo Mua & Bán để đọc tìm thông tin về người tìm việc làm, chủ yếu Huân nhắm đến “con mồi” là các cô gái. Trong trường hợp chị NTN, từ số điện thoại trên báo, Huân liên lạc và tự xưng là Sơn, giám đốc khách sạn Yume có trụ sở tại quận 2. Sơn nói đang cần tuyển kế toán, nhân viên nên đề nghị nạn nhân đến đường Trần Não gặp Huân để bàn bạc, thỏa thuận về công việc.

Đến hẹn, Huân đi bộ từ trong hẻm ra đường gặp chị N. lấy lý do là khách sạn gần đó nên đề nghị chị N. giao xe để Huân chở chị đến nơi làm việc. Đến trước khách sạn Yume, Huân đề nghị chị N. xuống xe để chạy xe vào hầm khách sạn gửi. Chờ khi chị N. vừa bước xuống Huân đã rồ ga chiếc Wave tẩu thoát.

Hiện cơ quan công an nghi ngờ số nạn nhân của Huân còn nhiều hơn nữa nên đang mở rộng điều tra, làm rõ.

HOÀNG TUYẾT