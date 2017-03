Giả danh lãnh đạo để lừa đảo cơ sở thờ tự

Ngày 8-7-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã bắt quả tang bốn đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp liên tỉnh gồm: Lê Minh Hiệp (SN 1962, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, là đối tượng cầm đầu), Lê Minh Tuấn (SN 1985, con trai Hiệp), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1979, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, cháu vợ của Hiệp) và Nguyễn Thị Ngọc Lai (SN 1990, ngụ thị xã Hà Tiên, Kiên Giang, tình nhân của Hiệp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 3-2013 đến nay, trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh... liên tục xảy ra vụ một nhóm đối tượng gọi điện đến các cơ sở thờ tự, tôn giáo giả danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố; giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết; nhà hảo tâm... để lừa đảo. Ngày 30-5, một người tự xưng là Chủ tịch UBMTTQ TP.Cần Thơ gọi điện đến một cơ sở thờ tự ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.Ninh Kiều, gặp đại diện quản lý. Đối tượng trên cho biết, nhân dịp đang ngồi họp với Giám đốc Công ty Xổ số kiến TP.HCM, qua trao đổi, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM đã đồng ý tài trợ cho cơ sở thờ tự này 500 triệu đồng để sửa sang lại. Cơ sở có nhu cầu nên điện thoại trực tiếp giám đốc.

Nhận được cuộc điện thoại trên, đại diện cơ sở thờ tự gọi cho giám đốc theo số điện thoại được cho trước để xác nhận thông tin. Qua điện thoại, người đàn ông tự xưng là giám đốc đã hứa đồng ý tài trợ nửa tỷ đồng. Đơn vị muốn nhận liên hệ với Chủ tịch UBMTTQ TP.Cần Thơ. Vài phút sau, vị chủ tịch gọi điện lại yêu cầu người quản lý cơ sở thờ tự gửi 30 triệu đồng vào tài khoản số 070025524940 của người tên là Lưu Kim Yến mở tại Ngân hàng Sacombank, để làm “thủ tục” nhận 500 triệu đồng tài trợ... Tương tự, tại huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), đối tượng tự xưng là Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trà Vinh, điện thoại cho vị sư cả trụ trì một ngôi chùa ở xã Phú Cần thông báo: UBMTTQ tỉnh đã vận động được Công ty Xổ số kiến thiết TP. Cần Thơ hỗ trợ 1 tỷ đồng để tu sửa chùa. Sau đó, vị sư cả này nhận được điện thoại từ “người môi giới” nói rằng hiện nay nhiều chùa đang có nhu cầu tài trợ nhưng kinh phí có hạn, nên nhà chùa cần chuyển 30 triệu đồng vào số tài khoản đã cung cấp để lo chi phí ăn uống, xe cộ cho người lo thủ tục. Nhờ tinh thần cảnh giác nên vị sư này không chuyển tiền theo yêu cầu của bọn chúng.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ, cho biết: “Nhận được tin báo về các vụ lừa đảo, chúng tôi đã tiến hành điều tra làm rõ. Qua xác minh, xác định được đây là băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, liên tỉnh, Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo phòng xác lập chuyên án triệt phá. Với nỗ lực và quyết tâm cao, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều 5-6-2013, khi Hiệp, Tuấn, Hoàng và Lai đến rút tiền mà các bị hại gửi vào tài khoản tại máy ATM của Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Bình Dương, các trinh sát Công an TP.Cần Thơ kết hợp Công an Bình Dương kịp thời có mặt và bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ trên 15 triệu đồng tiền mặt; nhiều thẻ ATM của các ngân hàng, 3 ĐTDĐ cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Lê Minh Hiệp khai nhận do mê đánh bạc và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, y đã nghĩ cách giả danh lãnh đạo UBMTTQ các cấp, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết và nhà hảo tâm để lừa đảo các cơ sở thờ tự. Tùy vào từng trường hợp mà Hiệp, Tuấn và Hoàng đóng giả làm Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết, nhà hảo tâm hoặc lãnh đạo UBMTTQ để lừa đảo. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận thực hiện trót lọt hàng chục vụ ở các tỉnh, thành nói trên với số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ án được cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ điều tra mở rộng.

Theo P.Tại - Đ.Khoa (CATP)