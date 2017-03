Giả danh phật tử để quyên tiền công đức

Hai kẻ lừa đảo chị em ruột Nguyễn Thị Vinh (31 tuổi) và Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi), quê quán xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An vừa bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An di lý từ Nam Định về Nghệ An.

Trước đó, nhận được thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Nghệ An về việc có một số đối tượng người Nghệ An thường xuyên ra Nam Định giả danh tăng ni, phật tử của chùa Đại Tuệ (Nam Đàn, Nghệ An) để xin tiền công đức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và xác định được 2 đối tượng là Nguyễn Thị Vinh và Nguyễn Thị Hằng.

Ngày 26/10, Vinh và Hằng mặc áo ni cô đến nhà lô 4, đường Đào Sư Tích, TP Nam Định dùng thư ngỏ trùng tu chùa Linh Sơn (Quảng Trị), phiếu công đức giả rồi "rót mật vào tai" đã khiến chủ nhà bỏ ra 2 triệu đồng để quyên góp công đức. Khi Vinh và Hằng nhận tiền từ tay chủ nhà thì bị Công an tỉnh Nam Định mật phục bắt quả tang trước sự ngỡ ngàng của bà M. - chủ nhà.

Tại cơ quan Công an tỉnh Nam Định, Vinh và Hằng khai nhận từ tháng 8/2011 đến nay, nhân những lúc công việc đồng áng rảnh rang, hai chị em ra Nam Định làm thuê và biết được có một số đối tượng mua quần áo và đồ dùng tu hành đi xin tiền có thu nhập cao, liền bàn nhau mua 2 bộ trang phục ni cô, đặt in một số thư ngỏ trong đó tự nhận mình là đệ tử của chùa Đại Tuệ (Nam Đàn, Nghệ An) và chùa Linh Sơn (Quảng Trị), thừa hành phận sự làm công quả cho chùa. Số tiền mà Vinh và Hằng thu lợi bất chính từ hành vi này kể từ tháng 8 đến nay lên đến hơn 33 triệu đồng.

Trao đổi về vụ việc này, Đại tá Nguyễn Viết Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Thời gian qua, hiện tượng một số đối tượng giả danh tổ chức từ thiện, nhà tu hành để xin tiền công đức của người dân nhằm trục lợi cá nhân. Cơ quan Công an khuyến cáo: Khi thấy các nhà tu hành đi khất thực hoặc đi xin tiền công đức thì không nên cho. Ai có lòng hảo tâm giúp đỡ thì đưa đến tận các chùa và các tổ chức xã hội từ thiện. Nếu thấy các đối tượng nghi vấn, báo ngay cho nhà chùa và cơ quan chức năng nơi gần nhất để xác minh, làm rõ.



Theo Minh Tâm (CAND)