Giả danh "Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy" đi lừa

Thiếu tá Phạm Ngọc Minh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết: Ngày 21/12, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Yên Văn Điệp, 25 tuổi ở thôn Phúc Sơn, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình về hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do quen biết với gia đình ông Nguyễn Thanh Thủy và bà Khuất Thị Toàn ở xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn nên Điệp thường qua lại và tự xưng là "Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình". Anh ta khoe có mối quan hệ rất rộng với các ban ngành, có thể lo được mọi công việc. Vì cả tin, ông Thủy, bà Toàn đã nhờ Điệp "chạy án" cho con trai mình là Nguyễn Chí Thanh phạm tội cướp giật tài sản đang bị Công an TP Ninh Bình khởi tố, tạm giam.

Yên Văn Điệp yêu cầu ông Thủy, bà Toàn phải đưa cho hắn khoảng 20 triệu để lo "chạy án". Ông Thủy, bà Toàn đã đưa cho Điệp 16 triệu đồng. Điệp đã dùng chi tiêu cá nhân hết mà chẳng làm được trò trống gì.

Nghi bị lừa, ông Thủy làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Gia Viễn. Thực ra, Điệp chỉ là một thanh niên lêu lổng…





Theo Nguyễn Bình (CAND)