Giả danh phó giám đốc lừa tiền tỉ

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Ngọc Hải (trú Hòa Phong, Hòa Vang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 2-4.

Bán gỗ quý trên giấy

Theo hồ sơ, đầu năm 2013, do có nhu cầu mua gỗ về sản xuất, ông Lê Văn Đ. (trú Bắc Ninh) vào Đà Nẵng tìm mua hàng và gặp Hải. Hải tự giới thiệu là phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng có một lượng gỗ trắc, xuất xứ từ Lào đang cần bán với giá rẻ. Để tạo lòng tin, Hải đưa ông Đ. xem bản hợp đồng mua bán gỗ trắc trị giá 42 tỉ đồng với một đối tác nước ngoài. Thấy trên hợp đồng Hải ký tên, đóng dấu nên ông Đ. tin là thật. Qua thỏa thuận, ông Đ. đồng ý mua 20 tấm gỗ trắc và 5 m3 gỗ trắc chân với giá 2,5 tỉ đồng. Ông Đ. đặt cọc cho Hải 700 triệu đồng hẹn 10 ngày sau sẽ nhận gỗ. Sau đó, Hải gọi điện thoại yêu cầu ông Đ. chuyển tiếp 100 triệu đồng vào số tài khoản của Hải, nhận đủ 800 triệu đồng nhưng Hải không giao gỗ.

Tương tự, tháng 12-2013, Hải “nổ” với anh Nguyễn Hữu L. (ngụ quận Ngũ Hành Sơn) có nhiều gỗ quý cần bán với giá rẻ. Hải mở điện thoại, đưa các hình ảnh chụp các tấm gỗ cho anh L. xem. Anh L. đồng ý mua một tấm phản gỗ đỏ với giá 65 triệu đồng. Hôm sau, Hải điện thoại nói còn một tấm phản gỗ đỏ nữa trị giá 75 triệu đồng cần bán. Anh L. đồng ý mua thêm chuyển tiền vào tài khoản. Tiếp đó, Hải lại gọi bán thêm ba tấm gỗ nữa với giá 150 triệu đồng, anh L. tiếp tục chuyển 150 triệu đồng cho Hải. Tổng cộng Hải đã nhận 290 triệu đồng của anh L. nhưng không giao gỗ.



Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam Hải. Ảnh: TT

Lừa “chạy” vào công an

Tháng 1-2013, biết chị Lê Thị Bạc T. (ngụ ChưPưh, Gia Lai) có nguyện vọng vào ngành công an. Hải nói có mối quen biết lớn có thể xin cho chị T. vào làm việc tại Công an TP Đà Nẵng với giá 200 triệu đồng. Tin tưởng, gia đình chị T. đã chuyển cho Hải 50 triệu đồng. Đến tháng 6-2013, chị T. đưa tiếp cho Hải 150 triệu đồng. Hải viết giấy biên nhận và hẹn vào tháng 10-2013 sẽ có quyết định nhưng chị T. chờ mãi không nhận được quyết định nào.

Khi bị bắt, Hải khai không có khả năng tác động đến chuyện xin việc cho chị T. Trước đây, Hải thực hiện nghĩa vụ công an tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam nên biết được hằng năm ngành có tuyển người không học ngành công an nên nảy sinh ý định lừa chị T. để lấy tiền.

Theo điều tra ban đầu, Hải đã lừa gần chục nạn nhân, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng. Số tiền này Hải sử dụng tiêu xài cá nhân, không có khả năng khắc phục.

TẤN TÀI