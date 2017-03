Giả danh phóng viên “tác nghiệp” với CSGT

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ 30 ngày 24/12, tổ chốt CSGT Công an thành phố Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Bà Triệu nối dài với đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa thì phát hiện một thanh niên dùng máy quay lại toàn bộ hoạt động của lực lượng CSGT.

Long đang xuất trình những giấy tờ chứng minh mình là PV Báo Kinh Tế Nông Thôn.

Nhận thấy những khả nghi bất thường của người thanh niên, các chiến sĩ CSGT đã đi lại phía người thanh niên lạ thì người này cầm máy quay đi vào phía trong quán cà phê gần đó.

Một lát sau, người thanh niên này cầm một danh thiếp ra đưa cho một chiến sĩ CSGT, tự xưng là phóng viên báo Kinh Tế Nông Thôn rồi nói "có gì các anh cứ gọi theo số điện thoại 0986707021"; đồng thời xin số điện thoại của chiến sĩ CSGT để liên lạc nhưng chiến sĩ này từ chối.

Trước những thái độ bất thường của người thanh niên trên, tổ CSGT đã báo cáo sự việc tới lãnh đạo đơn vị. Ngay sau đó, phía lãnh đạo Phòng PA 83, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử người xác minh sự việc.

Những giấy tờ mà Long đưa ra chứng minh mình là Phóng viên báo Kinh Tế Nông Thôn.

Sau một hồi vòng vo, người thanh niên này đã gọi cho một người tên Sinh, nói là sếp của mình, đang làm Phó Ban phóng viên, tòa soạn Báo Kinh Tế Nông Thôn - văn phòng phía Nam. Khi phía lãnh đạo PA83 nói chuyện qua điện thoại với người tên Sinh thì ông này cho biết: “Tôi đã hơn 60 tuổi và đã nghỉ làm báo từ rất lâu rồi”.

Ngay sau đó, phía Phòng PA 83 đã đề nghị người thanh niên này về trụ sở cơ quan công an để xác minh, làm rõ. Tại đây, người thanh niên này đưa ra một thẻ giấy chứng nhận do Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh cấp mang tên Nguyễn Quang Long (SN 1982, đơn vị báo Kinh tế Nông thôn “Đã hoàn thành lớp chuyên sâu kỹ năng báo chí - 2007”, do bà Nguyễn Thị Hằng Nga ký ngày 25/11/2007; và chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Quang Long (SN 1982, ở Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Đình Thành, Trưởng đại diện báo Kinh tế Nông thôn, văn phòng tại Thanh Hóa cho biết: “Văn phòng báo Kinh tế Nông thôn tại Thanh Hóa không có ai tên là Nguyễn Quang Long và tòa soạn cũng không cử ai có tên là Nguyễn Quang Long về địa phương công tác”.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Tú, phó Văn phòng Đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh, cũng khẳng định: “Phía cơ quan không có ai tên là Nguyễn Quang Long và chúng tôi cũng chưa cử ai về Thanh Hóa công tác trong những ngày gần đây, nếu người đó có hành vi vi phạm pháp luật thì đề nghị cơ quan chức năng xử lý”.

Theo lãnh Phòng PA 83, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này sẽ điều tra, làm rõ động cơ tác nghiệp và xác minh lại toàn bộ những giấy tờ mà người thanh niên này tự xưng là phóng viên để điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Thùy - Duy Tuyên (Dân trí)