Giả danh sinh viên đi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt

Ông Trần Xuân Bình, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị Kỳ Anh, cho biết: khoảng 8h15 phút sáng 29/10, trong khi làm nhiệm vụ tại thị trấn này, đội của ông phát hiện một đối tượng tự giới thiệu là sinh viên khoa Toán - Tin Trường Đại học Hà Tĩnh. Đối tượng này đang lân la vào nhà dân và các hàng quán dọc khu phố Hưng Hoà để vận động người dân quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, các thành viên đội quản lý trật tự đô thị đã yêu cầu “sinh viên” này xuất trình giấy tờ. Bị truy xét, thanh niên này chỉ trình được một tấm thẻ “thanh niên tình nguyện”. Kiểm tra kỹ, các thành viên của đội quản lý trật tự đô thị phát giác tấm thẻ này được đóng dấu giả.

Tiếp tục kiểm tra phát hiện trong người đối tượng có một danh sách dài ghi tên những cá nhân và tập thể đã ủng hộ bà con vùng lũ với tổng số tiền là 8,74 triệu đồng; ngoài ra trong người đối tượng có 247.000 đồng tiền mặt, một điện thoại di động và một vé gửi xe máy.



Đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở UBND thị trấn Kỳ Anh để đấu tranh làm rõ. Sau một hồi chối quanh co, đối tượng khai tên là Võ Văn Bằng, SN 1987, trú phường Bến Thuỷ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Bằng khai, lợi dụng sau trận lũ lớn ở miền Trung, nhiều người hảo tâm muốn giúp đỡ bà con vùng lũ nên y đã cùng một đối tượng khác đi xe máy đến huyện Kỳ Anh rồi chia nhau đi vận động mọi người ủng hộ tiền. Toàn bộ số tiền trong danh sách trên, Bằng đã giao lại cho đối tượng cùng đi cất giữ.



Bằng sau đó đã bị dẫn giải về cơ quan công an huyện. Trên đường đi hắn bỏ chạy nhằm thoát thân nhưng thất bại.



Thượng tá Nguyễn Văn Tánh - Trưởng công an huyện Kỳ Anh - cho biết công an huyện này đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến chuyện ủng hộ đồng bào lũ lụt, vừa qua ông Từ Mạnh Cầm - trưởng Công an xã Nam Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An) - cho biết: rạng sáng ngày 27/10 trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ trộm hy hữu, gây bất bình. Kẻ gian đã lấy đi một lượng lớn hàng cứu trợ ủng hộ người dân vùng lũ mà xã vừa nhận được nhưng chưa kịp phát cho dân.

Số hàng bị mất gồm: 4 thùng mì tôm loại 30 gói/thùng, 2 thùng mì loại 100 gói/thùng, 1 thùng quần áo và 27 chiếc chăn.

Số hàng cứu trợ nhận về chưa kịp phân phát cho người dân đã bị trộm cuỗm mất một phần (Ảnh: Nguyễn Duy)

Ông Cầm nhận định kẻ gian phải là người biết rất rõ địa hình nơi đây. Lực lượng công an đã phong tỏa mọi ngả đường ra vào xóm để tránh kẻ gian tẩu tán hàng ra ngoài.

Trao đổi với PV, Trung tá Phan Thanh Lâm - Công an huyện phụ trách xã Nam Cường - cho biết: “Mặc dù giá trị số hàng hóa trên không nhiều nhưng có ý nghĩa xã hội hết sức to lớn. Hành vi của đối tượng đã gây bức xúc trong bà con nhân dân. Chúng tôi sẽ điều tra để sớm bắt được kẻ gian, đồng thời thu hồi lại toàn bộ số hàng hóa trên”.

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, Nam Cường là một trong 3 khu vực ngập nặng nhất của huyện Nam Đàn, có nơi nước ngập lên tới 2,5m.

Theo Văn Dũng – Bá Hải - Nguyễn Duy - Quang Anh (Dân trí)