Giả danh thanh tra, lừa bạn học cũ

Tốt nghiệp đại học, trong khi nhiều bạn bè cùng khoá luôn nỗ lực tìm việc làm để khẳng định giá trị bản thân và giúp đỡ gia đình thì Hoàng Văn Ngọc (26 tuổi), trú xã Đồng Hóa, Tuyên Hóa lại thích chơi bời, lêu lổng. Để có tiền tiêu xài, Ngọc đã giả danh thanh tra của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Bình lừa đảo xin việc làm cho bạn học cũ để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Ngày 17/5, cơ quan chức năng ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án, lật tẩy chiêu thức lừa của Ngọc.

Hoàng Văn Ngọc từng là bạn học với chị Trần Thị Thanh Huyền (25 tuổi), trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình ở giảng đường đại học Quảng Bình. Sau khi ra trường, Huyền về quê và đang nỗ lực để tìm việc làm. Biết được điều đó, Ngọc tìm đến nhà Huyền với mục đích lừa đảo để lấy tiền tiêu xài.

Trong bữa cơm thân mật với bạn học cũ, Ngọc tự giới thiệu mình đang làm thanh tra Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Bình. Đồng thời Ngọc không quên khoác lác là có chú tên Tiến đang làm Giám đốc Trung tâm cai nghiện tỉnh. Trung tâm mới thành lập nên nếu Huyền muốn vào làm việc, Ngọc sẽ chịu trách nhiệm dẫn mối làm các thủ tục xin việc.

Nỗi khát khao được làm việc của cử nhân Trần Thị Thanh Huyền được Ngọc "gãi" đúng chỗ. Vì vậy, chỉ sau vài ngày gặp mặt, cuối tháng 11/2009, gia đình Huyền đã gửi hồ sơ xin việc kèm 20 triệu đồng cho Ngọc để "đặt cọc xét duyệt hồ sơ" như lời Ngọc nói. Cầm được tiền, Ngọc về phòng trọ ở TP Đồng Hới ăn tiêu hoang phí. Sau gần 1 tháng tiêu hết số tiền 20 triệu đồng, Ngọc quay trở lại nhà Huyền và hứa hẹn "chắc chắn là Huyền có được việc làm rồi, song gia đình phải đưa thêm 20 triệu để xét duyệt hồ sơ".

Tuy nhiên, lòng tham của Ngọc vẫn không dừng lại, hắn còn buộc gia đình Huyền đưa thêm 5 triệu đồng gọi là để hắn tiếp khách ăn nhậu đưa hồ sơ. Lấy được tiền, Ngọc tiếp tục lao vào ăn chơi thỏa mãn bản thân, hắn còn đánh đổi đồng tiền là mồ hôi nước mắt của gia đình Huyền trong trò đỏ đen số đề. Tháng 1/2010, khi hết tiền, Hoàng Văn Ngọc tiếp tục đến gia đình Trần Thị Thanh Huyền đòi phải đưa thêm 30 triệu đồng để đưa thẳng vào công chức khỏi phải làm hợp đồng.

Hoàng Văn Ngọc và giấy biên nhận 75 triệu đồng của gia đình Huyền do Ngọc viết.



Sau khi lừa lấy được của gia đình bạn học gần trăm triệu đồng, Hoàng Văn Ngọc thuê phòng trọ ở TP Đồng Hới để ăn tiêu, còn hồ sơ của Huyền hắn vứt bỏ. Sốt ruột, gia đình Huyền liên lạc qua điện thoại thì Ngọc trơ trẽn bảo, hắn đang bị ốm điều trị ở Hà Nội và cần gia đình Huyền cho mượn 2 triệu đồng. Lúc này, gia đình Huyền mới nghi ngờ và vào Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Bình xác minh mới biết bị Ngọc lừa.

Thương cha mẹ, buồn cho bản thân vì có đứa bạn lừa đảo, Trần Thị Thanh Huyền đã vào TP Đồng Hới gần chục ngày tìm Ngọc. Qua các mối liên hệ với bạn bè, Huyền phát hiện ra phòng trọ nơi Ngọc ở. Tại đây, Hoàng Văn Ngọc đã viết giấy biên nhận đã lấy của gia đình Trần Thị Thanh Huyền 75 triệu đồng, và hứa trả lại cho gia đình vào tháng 3/2010. Song đến nay, không những không thực hiện cam kết với gia đình Huyền, hắn còn trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17/5, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Ngọc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 BLHS. Hiện ai biết Hoàng Văn Ngọc ở đâu hãy báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.





Theo Dương Sông Lam (CAND)