Giả danh Thượng tá Quân đội, lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng

Thời gian gần đây, trên địa bàn Thái Bình xuất hiện một người mặc quân phục, đeo quân hàm thượng tá, tự giới thiệu là cán bộ của Cục Chính sách Quân khu III - Bộ Quốc phòng, có thể "lo" giúp cho những người có nhu cầu vào hạng, nâng hạng thương bệnh binh, chất độc da cam…

Để có được chế độ trên, mỗi trường hợp chỉ cần đưa bản photo quyết định phục viên, xuất ngũ và số tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình xác định đó là Đinh Quốc Sảng, 54 tuổi, là bộ đội đã phục viên từ năm 1987, hiện trú tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2011 đến nay, Sảng đã chiếm đoạt của 58 người số tiền 500 triệu đồng để sử dụng cá nhân. Ngày 15/2, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Quốc Sảng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.





(Theo CAND)