Gia đình đề nghị tiếp tục điều tra vụ nam sinh viên chết bí ẩn

Ông Hiếu cho rằng: "Con tôi nghi bị sát hại rồi tạo hiện trường giả, vứt xác ở thượng nguồn, bởi vị trí phát hiện thi thể Đức cách chân cầu phía thượng nguồn hàng trăm mét".



Cầu Nam Đàn.

Như đã đưa tin, chiều 21-1, Đức (đang về quê đi thực tập) cùng nhóm bạn đi đá bóng và ăn uống tại quán ở xã Vân Diên (huyện Nam Đàn). Tại đây, Đức có uống một ít bia rượu rồi sau đó xin phép về trước.

Lúc này, Đức mặc bộ quần áo thể thao và đi xe máy màu đỏ. Để về nhà, Đức phải chạy xe qua thị trấn Nam Đàn rồi qua cầu Nam Đàn, qua sông Lam. Tuy nhiên, từ đêm 21-1, Đức mất tích cho đến sáng 26-1, người dân đánh cá trên sông Lam phát hiện thi thể Đức nổi lên phía thượng nguồn cách chân cầu Nam Đàn hơn 100 m.



Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, xác định: Đức tử vong do bị tai nạn giao thông tông xe máy vào thành cầu Nam Đàn rồi rơi xuống sông dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan Công an huyện Nam Đàn đang xác minh, tiếp tục điều tra làm rõ.