Gia đình ngăn khám nghiệm tử thi phạm nhân

Chiều 16-10, Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi bị án Hoàng Văn Ka. Ka vừa bị tuyên phạt 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, đã tử vong sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng nỗ lực giải thích với người thân hợp tác để tổ chức khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân bị án Ka tử vong.

Sáng cùng ngày, phía người thân gia đình Ka (ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đề nghị được vào nhà Tang lễ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để..." xem thi thể". Công an giải thích thi thể đang chờ công tác khám nghiệm, nếu có sự tác động lên tử thi sẽ làm sai lệch kết quả.

Sau đó, người thân yêu cầu phía công an cung cấp bệnh án của Ka rồi mới đồng ý khám nghiệm. Đại diện Cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh Nghệ An phải nỗ lực giải thích bệnh án là phía bệnh viện có bệnh án riêng. Đồng thời, đề nghị gia đình người thân hợp tác. Khi có kết quả khám nghiệm sẽ trả lời nguyên nhân chết cho gia đình.

Phía Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cũng cung cấp hồ sơ thời gian qua Ka bị sỏi thận và được điều trị được cấp thuốc đầy đủ. Cán bộ Trạm y tế Trại tạm giam giải thích với người thân là: Chiều 15- 10, Ka bỗng dưng bị đột tử và đã gọi xe cứu thương đưa Ka đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Xuống BV cấp cứu gần 30 phút thì Ka tử vong. Phía BV có hồ sơ bệnh án đầy đủ.

Đến trưa 16-10, người thân mới đồng ý công tác khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm xong, gia đình xin đưa Ka về quê nhà tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.



Nhà tang lễ BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trước đó, chiều 15 -10, người thân nhận được thông tin Ka bị đột tử và đã đươc đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Khi người thân đến BV thì Ka đã tử vong và thi thể đã được đưa ra Nhà tang lễ của BV.

Về Hoàng Văn Ka, hồi tháng 9 năm nay, người này bị TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù vì ba lần hiếp dâm trẻ em 11 tuổi.

Sau khi tòa tuyên án, Ka được đưa về trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (đóng tại xã Nghi Kim, TP Vinh) để tạm giam. Được biết, sau khi cấp sơ thẩm tuyên án thì Ka không kháng cáo.