Gia đình nữ sinh mất tích từ chối hợp tác với công an

Theo lời em nói, em đã lên xe vào Nam. Lúc 10g sáng nay (6-7), em Phương đang trên xe khách vào Vũng Tàu, xe đã chạy qua địa phận tỉnh Bình Thuận.

Lão đạo Công an phường Hưng Bình đã đề nghị người thân liên lạc với em Phương, hướng dẫn em đến trạm CSGT gần nhất hoặc đồn công an để xác minh chính xác em Phương có bị ai khống chế, đe dọa hay không. Tuy nhiên phía người thân không hợp tác với công an và cho biết sẽ tự giải quyết.



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An – nơi em Phương dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Trước đó, sáng 5-7, sau một đêm tìm kiếm, gia đình Phương đến Công an phường Hưng Bình trình báo việc mất tích bí ẩn sau khi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015. Gia đình đề nghị công an khẩn trương tìm kiếm em Phương.

Theo trình báo, em Phương từ quê xuống TP Vinh ở nhờ phòng trọ của chị họ, đang là nữ sinh viên Trường ĐH Vinh, để dự thi tốt nghiệp tại điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An (phường Hưng Bình). Trong những ngày làm thủ tục và dự thi tốt nghiệp, em Phương được người chị họ đưa đón và phục vụ cơm, nước.

Chiều 4-7, sau khi kết thúc môn thi cuối (Sinh học), chị họ Phương đến đón tại cổng trường nhưng không gặp em. Chị ruột Phương gọi điện cho Phương thì điện thoại đổ chuông nhưng em không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Người nhà lo lắng tìm kiếm không có kết quả nên đã báo công an.

Được biết, em Phương có học lực khá, hạnh kiểm tốt. Sức khỏe và tâm lý Phương trước ngày đi thi rất bình thường. Người thân cho biết nguyện vọng của Phương là muốn được xét tuyển vào Trường ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An) để làm bác sĩ.