Gia đình tài xế taxi “khỏa thân hôn mê” đề nghị không điều tra “kiều nữ Hải Dương“

Những ngày gần đây, sự việc anh Nguyễn Đức T. (SN 1985, trú tại Giao Thủy – Nam Định), tạm trú tại Lĩnh Nam (Hoàng Mai), là tài xế của hãng taxi Thanh Nga, được một người phụ nữ lạ mặt tự xưng là có quốc tịch Mỹ đưa vào viện cấp cứu đêm 29/5, trong tình trạng không mảnh vải che thân đang khiến dư luận xôn xao.









Nơi tài xế taxi T được đưa đến cấp cứu.

Sau khi tiến hành điều tra, Công an phường Phương Mai đã xác định người phụ nữ lạ mặt trên tên Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974), là Việt kiều Mỹ, quê ở Hải Dương mà mọi người vẫn quen gọi là “kiều nữ Hải Dương”. Trước đó, trong bản tường trình tại bệnh viện bà Ngọc có khai, tên Phạm Thị Ngọc Th.

Về phía tài xế T., đến khoảng 10h sáng ngày 30/5, sau khi được các bác sĩ thuộc khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai tích cực điều trị, anh T. đã tỉnh lại và được xuất viện một ngày sau đó..



Tại cơ quan điều tra, anh T. cho biết, nguyên nhân mình mê man là do hôm đó anh chạy xe liên tục 400km chứ không có nguyên nhân nào khác.



Tại đây, anh Nguyễn Đức Tuyên, là anh trai tài xế T., cùng gia đình cũng đã làm đơn yêu cầu cơ quan Công an không điều tra sự việc và trả lại sự tự do cho bà Ngọc. Anh T. cũng khẳng định giữa anh và người khách không xảy ra chuyện quan hệ tình dục.





"Kiều nữ" dọa kiện công an phường



Ngày 2/6, trao đổi với PV về sự việc, Đại úy Vũ Tuấn Dũng – Phó trưởng Công an phường Phương Mai (Đống Đa – Hà Nội) cho biết, nguyên nhân sự việc được bắt đầu từ lúc 3h30 rạng sáng ngày 30/5.



Khi đó khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai có tiếp nhận một bệnh nhân di chuyển bằng xe cấp cứu 115 đến viện trong tình trạng khỏa thân, quần áo vất bên cạnh. Sau khi điều tra, công an phường Phương Mai xác định được nạn nhân đi cấp cứu từ địa điểm phòng 504, thuộc khách sạn X. nằm trên phố Hàng Hành.



Đến khoảng 5h sáng ngày 30/5, do mâu thuẫn về vấn đề viện phí, “người đưa tài xế T. đi cấp cứu” đã to tiếng với các bác sĩ. Do bà Ngọc có những biểu hiện tâm lý bất thường, sợ ảnh hưởng tới các bệnh nhân nên các bác sĩ đã nhờ đến sự can thiệp của các nhân viên bảo vệ.



Đến 7h sáng ngày 30/5, bà Ngọc được bàn giao cho cơ quan điều tra Công an phường Phương Mai.









Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Mai đã tiến hành triệu tập bà Ngọc cùng người thân tài xế T., đồng thời tiến hành lấy lời khai các bên. Tuy nhiên do phía tài xế T. và gia đình đã yêu cầu Công an không vào cuộc nên bà Ngọc sau đó đã được tại ngoại.

Đại úy Dũng cho biết, tại cơ quan điều tra bà Ngọc có nhiều biểu hiện bất thường như liên tục đòi đi vệ sinh. Tại đây, bà Ngọc đã nói: “Tôi là một Việt kiều tốt, gặp người hoạn nạn tôi đã ra tay giúp đỡ tại sao lại bắt tôi ra đây” và dọa “sẽ thuê luật sư kiện”.