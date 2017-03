Giả gái để cướp tài sản của người nước ngoài

Cùng thời điểm này, các chiến sĩ Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an TP Hồ Chí Minh đang trên đường tuần tra phát hiện truy đuổi. Đến giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu thì lực lượng Công an đuổi kịp, bắt giữ đối tượng, thu hồi tang vật và giao cho Công an phường Bến Nghé, quận 1.

Tại cơ quan Công an đối tượng một mực cho rằng mình là phụ nữ "chân yếu tay mềm", không thể đi cướp giật được, Công an đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, không bao lâu sau đó cơ quan Công an đã xác định người phụ nữ này đích thực là đàn ông với tên gọi Lê Văn Đạt (41 tuổi, quê quán Mỹ Tho, Tiền Giang), từng thụ án 9 tháng tù giam về hành vi "cướp giật tài sản" vào năm 2008.

Cũng trong ngày 9/10, Công an quận 1 đã bắt giữ 2 đối tượng Phạm Phương Hiệp (tự Ben; 16 tuổi) và Huỳnh Ngọc Hiền (17 tuổi) về hành vi "cướp giật tài sản".

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: Hiền và Hiệp vốn là nhân viên phục vụ cho các quán ăn chuyên bán cho khách hàng người nước ngoài ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà hai tên này rất thông thạo địa bàn cũng như hiểu rõ quy luật đi lại, ăn uống của du khách thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Từ đó chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật. Điển hình là vào khoảng 0h30' ngày 10/9, sau một thời gian theo dõi hai đối tượng này quyết định cướp túi xách của chị Sarah Aziz, quốc tịch Pakistan. Do vậy mà sau đó, khi thấy chị Sarah Aziz để túi xách trên thùng nước đá bên trong một quán ăn nằm trên đường Phan Chu Trinh để nghe điện thoại thì Hiệp chạy đến cướp túi xách rồi leo lên xe do Hiền chờ sẵn tẩu thoát.

Chị Sarah Aziz đến Công an phường Bến Thành trình báo với số tài sản bị mất gồm 6 triệu đồng, 1 máy nghe nhạc, 1 ĐTDĐ, 1 vé máy bay và một số giấy tờ tùy thân. Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an quận 1 và nơi đây đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra truy bắt thủ phạm.

Qua công tác trinh sát và rà soát đối tượng nghi vấn, các cán bộ của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 1 phát hiện Hiền và Hiệp có mối quan hệ khá thân thiết với một số đối tượng cướp giật chuyên nghiệp ngụ ở quận 4. Từ cơ sở này, các điều tra viên tiến hành đấu tranh thì Hiệp và Hiền đã cúi đầu nhận tội.



