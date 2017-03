Giả gái mại dâm cướp tài sản trên xa lộ

Ngày 6/10, Thiếu tá Trần Văn Hiếu, Phó trưởng Công an quận 2 (TP HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 6 nghi can trong băng dàn cảnh để trộm, cướp tài sản. Trong số này, vợ chồng Trần Văn Hon (43 tuổi) và Chung Lan Thảo (40 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) được xác định là những kẻ cầm đầu.



Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây các nạn nhân liên tục đến trình báo bị một nhóm người dàn cảnh để áp sát, trộm ví tiền hoặc cướp tài sản. Tiến hành điều tra, cảnh sát đã khoanh vùng được nơi bọn chúng thường xuyên gây án.







Áp giải nhóm cướp về trụ sở. Ảnh: P.V

2 vợ chồng cầm đầu băng trộm cướp. Ảnh: Quốc Thắng.

Chiều 5/10, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phát hiện nhóm Thảo có hành tung khả nghi đang lảng vảng trên Xa Lộ Hà Nội. Thấy một người đàn ông dừng xe nghe điện thoại gần Siêu Thị Metro (phường An Phú, quận 2), cả bọn tìm cách tiếp cận.Thảo cùng Trương Văn Tâm (28 tuổi, giả làm phụ nữ) tiến lại gần chèo kéo “con mồi” mua dâm. Họ liên tục sờ nắn làm nạn nhân mất tập trung, tạo điều kiện cho tên phía sau nhanh tay móc ví tiền và giật phăng chiếc điện thoại Iphone rồi lên xe tẩu thoát.Cùng lúc, Hon và 3 đàn em từ sau áp sát nạn nhân hăm dọa nhằm "dọn đường" cho đồng bọn tháo chạy. Các trinh sát hình sự cũng âm thầm bám theo. “Nếu truy đuổi lúc này bọn chúng có thể sẽ gây tai nạn. Theo kế hoạch, chúng tôi chỉ bắt họ khi đảm bảo an toàn cho người dân", thiếu tá Hiếu chia sẻ.Chạy được một đoạn, nhóm Thảo hợp quân với chồng đi về hướng quận Thủ Đức tiếp tục "kiếm ăn". Khi chúng dừng đèn đỏ tại ngã 4 RMK (phường Phước Long A, quận 9) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ cùng “chiến lợi phẩm” là chiếc điện thoại Iphone và ví tiền có 2,4 triệu đồng.Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này khai đã phân công nhiệm vụ từng người trong các "phi vụ". Phát hiện người nào dừng xe bên đường, Thảo và Tâm (giả gái) sẽ vờ làm gái bán dâm mồi chài và tìm cách móc ví tiền hoặc cướp giật tài sản. Hon và những tên khác có nhiệm vụ “cản địa” phòng khi có người truy đuổi.Chỉ trong 2 tháng “hành nghề”, bọn chúng đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ trộm, cướp tài sản. Thời gian hoạt động từ chiều đến đêm. Mỗi ngày chúng "làm" 5-15 vụ trên tuyến đường của các quận 2, 9, 12, Thủ Đức và huyện Hóc Môn.Cũng theo thiếu tá Hiếu, những thành viên trong băng này mang hàng chục tiền án, tiền sự. Thủ đoạn bọn chúng rất manh động và táo tợn. Trên những xe cản địa, Hon luôn cho đàn em thủ sẵn 2 sợi dây xích làm hung khí và sẵn sàng hành hung những ai dám truy đuổi.Hiện cơ quan điều tra đang xác minh, truy bắt những tên còn lại và kêu gọi các nạn nhân đến công an trình báo.