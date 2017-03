Giả giám đốc thuê xe ô tô lừa mua nhớt

Đồng thời cơ quan điều tra kêu gọi thêm một nghi can là Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, quê Hải Dương) ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Để lừa đảo chiếm đoạt số lượng lớn dầu nhớt của một công ty, Hà và Hiệp thuê xe Toyota Fortuner của anh H (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) giả làm doanh nhân đến Công ty TNHH Năng lượng Nam Long (quận 12) do anh Ngô Quốc Vũ làm giám đốc để giao dịch. Hà lấy tên giả là Hoàng, nói sẽ mua số lượng lớn dầu nhớt và yêu cầu anh Vũ báo giá từng sản phẩm, nếu được giá sẽ mua bán lâu dài.

Sáng 10-9, Hà gọi điện thoại cho anh Vũ đặt mua hơn 100 xô dầu nhớt các loại, yêu cầu anh Vũ giao hàng vào chiều cùng ngày sẽ thanh toán tiền tại một điểm hẹn gần Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Thủ Đức.

Như kế hoạch, chiều cùng ngày, anh Vũ cùng nhân viên và tài xế chạy xe chở nhớt đến trước cổng Trường Nông lâm. Để dễ hành động, Hà gọi điện thoại “điều” anh Vũ đến một quán cà phê ở đường 16 phường Linh Trung, quận Thủ Đức để “bàn bạc việc giao nhận hàng”. Hà nói trong thời gian người của Hà đem tiền đến nhờ anh Vũ cho nhận trước một số hàng. Do không nghi ngờ gì nên anh Vũ đồng ý cho người của Hà nhận trước 15 xô, 20 can dầu nhờn các loại, trị giá hơn 46 triệu đồng.

Sau đó Hà nói anh Vũ chờ để Hà ra quốc lộ đón nhân viên mang tiền đến rồi nhanh chóng bỏ trốn. Chờ mãi không thấy “giám đốc” đối tác quay lại, biết mình bị lừa nên anh Vũ đến Công an phường Linh Trung trình báo.

Nhận tin trình báo, Công an quận Thủ Đức vào cuộc xác minh, dùng biện pháp nghiệp vụ bắt giữ Hiệp khi Hiệp đem xe đến trả cho chủ xe ở TP Biên Hòa. Nghe tin đồng phạm bị bắt, Hà đem 20 can dầu nhờn còn lại đến giao nộp và bị Công an quận Thủ Đức ra lệnh bắt khẩn cấp.

T.KHUÊ