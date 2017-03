Giả giang hồ, tống tiền qua điện thoại

Ngày 31/5, Công an tỉnh Long An tiến hành lập hồ sơ, tạm giữ Lý Thị Thắm (29 tuổi, quê quán Bến Lức, Long An) xử lý về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo hồ sơ ban đầu, thấy nhà bà Lê Thị Lươm (38 tuổi, quê quán Đức Hoà, Long An) khá giả, Thắm nảy sinh ý định hăm dọa nhằm tống tiền.

Khoảng tháng 4/2010, Thắm mua một sim khuyến mãi và liên tục nhắn tin đến số máy ĐTDĐ của bà Lươm xưng là một nhóm "giang hồ" yêu cầu bà Lươm giao nộp tiền, nếu không sẽ có người đến lấy mạng. Trong lúc bà Lươm hoảng loạn, Thắm đến tìm cách "hoá giải" cho bà Lươm. Thắm yêu cầu bà Lươm chi tiền cho ả để mang chung chi cho đám "giang hồ ảo" để giữ mạng. Tin lời, bà Lươm đưa cho Thắm tổng cộng 17 lần với số tiền là 97 triệu đồng.

Do thấy dễ moi tiền của con mồi, chiều 28/5, Thắm gặp bà Lươm thông báo băng nhóm tống tiền đã bị Công an huyện Bình Chánh, TP HCM phát hiện, bắt giữ nên yêu cầu bà Lươm tiếp tục chung chi để Công an huyện Bình Chánh xử lý mạnh tay hơn đối với nhóm giang hồ này. Thấy Thắm nhiệt tình thái quá, bà Lươm sinh nghi nên báo toàn bộ sự việc với Công an địa phương.

Chiều 30/5, tại điểm hẹn, trong lúc vừa đưa số tiền 4,7 triệu đồng cho Thắm thì bị các trinh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thắm đã khai nhận toàn bộ sự việc.





Theo M.Đ (CAND)