Gia Lai: Bắt khẩn cấp 5 công an thu tiền trái phép

Rạng sáng qua (13-2), Công an thành phố Pleiku đã bắt năm công an viên thuộc Phòng Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) đã có hành vi dừng xe máy của dân để thu tiền trái phép vào đêm 12-2.

Năm công an viên bị bắt gồm Lê Tế Đức, Đặng Văn Ngữ, Lưu Văn Hoàn, Trịnh Văn Thắng và Nguyễn Văn Trường. Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp đến xin lỗi và trả lại tiền cho hai chủ xe trên. Trước đó tối 12-2, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tại khu du lịch sinh thái về nguồn, trên đường vào xã Diên Phú (thành phố Pleiku) chơi, năm công an này đã tự ý dừng hai xe máy và phạt tiền 180.000 đồng vì không đội mũ bảo hiểm. Hành động phạt tiền không có biên lai và vượt quá quyền hạn cho phép của các cán bộ công an này đã bị người dân phát giác và tố cáo. LX